Банкоматы не работают? 5 способов снять деньги с карты, когда нет света

Отключения электроэнергии влияют на многие сферы жизни - начиная от хранения продуктов до того, как снять наличные. Однако за это время Украина приспособилась к экстремальным условиям войны, поэтому есть несколько способов снять средства и без света.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler).

На кассе магазина

Еще с начала полномасштабного вторжения, как отмечает Нацбанк, наличные можно снять в торговых предприятиях - то есть в магазинах и супермаркетах.

К магазинам и супермаркетам, где можно снять деньги на кассе, относятся:

Сільпо;

АТБ-маркет;

VARUS;

Фора;

NOVUS;

FOZZY;

ЛотОк;

Thrash!;

ROSHEN;

Сім23;

Точка;

EVA.

Минимальная сумма снятия устанавливается предприятием - это может быть 200 гривен, или больше - поэтому это следует уточнить на кассе. Максимальная сумма снятия может составлять 6000 гривен, однако стоит узнать возможную сумму выдачи у кассира.

Для того чтобы снять средства, необходимо выполнить следующее:

выбрать товар и подойти с ним на кассу;

сообщить о намерении снять наличные деньги и уточнить сумму снятия;

рассчитаться картой Mastercard или Visa;

ввести PIN-код от карты.

В аптеке

Этот метод подобен предыдущему - при оплате за товар картой озвучивается и снимается желаемая возможная сумма.

Среди аптек, где можно снять деньги при покупке товара:

МедСервіс;

Біла ромашка

Аптека АНЦ;

Аптека Доброго Дня;

Аптека 9·1·1;

Аптека оптових цін;

Аптека Копійка.

На АЗС

Процедура снятия наличных денег на АЗС не отличается от метода снятия налички в супермаркете или в аптеке. Для получения средств необходимо выбрать товар и попросить кассира снять сумму при оплате.

К АЗС, где можно снять деньги, если не работает банкомат, относятся:

Укрнафта;

ОККО;

WOG;

БРСМ-Нафта.

В кассе банка

НБУ ввел инициативу POWER BANKING - сеть банков, отделения которых обеспечены альтернативными источниками питания и дополнительными каналами связи и предоставляют необходимые услуги даже в условиях блекаута.

В настоящее время сеть состоит из 2390 отделений и может расширяться. К банкам-участникам проекта относятся ПриватБанк, УкрСиббанк, Ощадбанк, Пумб и другие.

Кроме этого, в банках, задействованных в POWER BANKING, также можно осуществить платежи, перевод средств, обмен валют и получить консультацию менеджеров.

Просмотреть отделения, снабженные источником питания можно на сайте НБУ.

В банкомате

Если в ближайшем ТРЦ есть электроэнергия, скорее всего, банкомат будет работать. Впрочем, банкоматы отделений сети POWER BANKING будут работать и в случае блекаута.

Найти ближайшее отделение можно на сайте НБУ на специальной карте, которую можно скачать в виде таблицы и документа на телефон и ноутбук.