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Банкоматы не работают? 5 способов снять деньги с карты, когда нет света

Суббота 08 июня 2024 05:00
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Банкоматы не работают? 5 способов снять деньги с карты, когда нет света Как снять наличные без света (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Отключения электроэнергии влияют на многие сферы жизни - начиная от хранения продуктов до того, как снять наличные. Однако за это время Украина приспособилась к экстремальным условиям войны, поэтому есть несколько способов снять средства и без света.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler).

На кассе магазина

Еще с начала полномасштабного вторжения, как отмечает Нацбанк, наличные можно снять в торговых предприятиях - то есть в магазинах и супермаркетах.

К магазинам и супермаркетам, где можно снять деньги на кассе, относятся:

  • Сільпо;
  • АТБ-маркет;
  • VARUS;
  • Фора;
  • NOVUS;
  • FOZZY;
  • ЛотОк;
  • Thrash!;
  • ROSHEN;
  • Сім23;
  • Точка;
  • EVA.

Минимальная сумма снятия устанавливается предприятием - это может быть 200 гривен, или больше - поэтому это следует уточнить на кассе. Максимальная сумма снятия может составлять 6000 гривен, однако стоит узнать возможную сумму выдачи у кассира.

Для того чтобы снять средства, необходимо выполнить следующее:

  • выбрать товар и подойти с ним на кассу;
  • сообщить о намерении снять наличные деньги и уточнить сумму снятия;
  • рассчитаться картой Mastercard или Visa;
  • ввести PIN-код от карты.

В аптеке

Этот метод подобен предыдущему - при оплате за товар картой озвучивается и снимается желаемая возможная сумма.

Среди аптек, где можно снять деньги при покупке товара:

  • МедСервіс;
  • Біла ромашка
  • Аптека АНЦ;
  • Аптека Доброго Дня;
  • Аптека 9·1·1;
  • Аптека оптових цін;
  • Аптека Копійка.

На АЗС

Процедура снятия наличных денег на АЗС не отличается от метода снятия налички в супермаркете или в аптеке. Для получения средств необходимо выбрать товар и попросить кассира снять сумму при оплате.

К АЗС, где можно снять деньги, если не работает банкомат, относятся:

  • Укрнафта;
  • ОККО;
  • WOG;
  • БРСМ-Нафта.

В кассе банка

НБУ ввел инициативу POWER BANKING - сеть банков, отделения которых обеспечены альтернативными источниками питания и дополнительными каналами связи и предоставляют необходимые услуги даже в условиях блекаута.

В настоящее время сеть состоит из 2390 отделений и может расширяться. К банкам-участникам проекта относятся ПриватБанк, УкрСиббанк, Ощадбанк, Пумб и другие.

Кроме этого, в банках, задействованных в POWER BANKING, также можно осуществить платежи, перевод средств, обмен валют и получить консультацию менеджеров.

Просмотреть отделения, снабженные источником питания можно на сайте НБУ.

В банкомате

Если в ближайшем ТРЦ есть электроэнергия, скорее всего, банкомат будет работать. Впрочем, банкоматы отделений сети POWER BANKING будут работать и в случае блекаута.

Найти ближайшее отделение можно на сайте НБУ на специальной карте, которую можно скачать в виде таблицы и документа на телефон и ноутбук.

Раньше мы писали о том, как зарядить телефон, когда нет электричества.

А также рассказывали, как разгладить мятую одежду без утюга.

При подготовке материала использовались публикации Национального банка, Mastercard, ПриватБанк.

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