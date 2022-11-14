Украинец показал дом с лабиринтами для духов: захватывающие фото

Многие знают про дом Винчестеров - семиэтажный особняк со 160 комнатами и лестницами-лабиринтами для духов. Это имение начали возводить еще в 19 веке в Америке по заказу семьи Винчестеров - создателей одноименного ружья.

Уникальными фото дома поделился в Facebook украинский писатель Руслан Горовой, который находится в творческом путешествии в Америке.

"Семья Винчестер известна не только благодаря Оливеру, который изобрел ружье винчестер, но и благодаря его невестке Саре. Она после смерти маленькой дочери, своего мужа, а затем свекра и сестры услышала голоса. Они навеяли ей, что во всех бедах семье виноватое оружие, которое придумал свекор. Сара решила спрятаться от нечисти, преследовавшей ее семью. Она купила землю в Калифорнии и домик на восемь комнат. Однако духи «нашли» ее и там", - поделился историей семьи Винчестеров Горовой.

В какой-то момент Сара поняла, что должна запутать духов, и начала строить дополнительные комнаты, галереи, тайные лестницы.

Иногда дверь вообще вела в стены или просто в пропасть под ними.

В одном месте лестница насчитывает сорок четыре ступени между этажами и выполнена как лабиринт.

Сара Винчестер постоянно строила имение. В результате оно из восьми комнат превратился в семиэтажный дворец из ста шести десяти комнатами. Правда, землетрясение 1905 года разрушило часть. В доме есть комната, в которой двести пятьдесят окон, а в общей сложности их в доме - десять тысяч.

В то время американцы верили, что дом преследуют души людей, убитых из ружья винчестр.

Супруги Винчестеров (Фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

"В конце концов голоса приказали Саре строить всю жизнь и не останавливаться, что она и делала. Прячась от привидений, Сара каждый раз ночевала в другой спальне, везде была система оповещения. Она нажимала кнопку - в комнате прислуги звонил звонок и выпадала бумажка с номером комнаты, где она есть", - пишет Руслан.

Умерла Сара сто лет назад. После этого в ее доме нашли комнату, а в ней еще одну комнату, а в той - сейф. В нем хранились самые ценные вещи Сары - свидетельство о смерти мужа и ребенка и прядь волос дочери.

Дом Винчестеров сейчас работает как музей (Фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)