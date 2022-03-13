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Продовжуємо життя хлібу, аби він не черствів і не пліснявів: найпрактичніші способи

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Неділя 13 березня 2022 17:45
Продовжуємо життя хлібу, аби він не черствів і не пліснявів: найпрактичніші способи Фото: Як продовжити життя хлібу (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Хліб - один з базових продуктів для українців, особливо в часи воєнного стану. Багато хто запасається ним, проте хліб має властивості швидко черствіти та пліснявіти.

Як зробити, аби хліб якомога довше зберігав свої властивості - читайте в матеріалі Lite нижче.

Так, у Держспоживслужби кажуть, що для підтримки високої якості хлібобулочних виробів протягом декількох днів, важливо пам’ятати про таке:

  • Теплий хліб заборонено упаковувати, необхідно дочекатися, поки він охолоне. Інакше середовище навколо продукту наповниться вологою, що є причиною швидкої появи цвілі.
  • Батони з борошна різного сорту потрібно зберігати окремо. У кожного з них своя мікрофлора, причому одна завжди негативно впливає на іншу. В результаті відбувається змішання запахів і швидке псування продуктів.
  • Незважаючи на те, що хліб прийнято різати з кінця, оптимальним варіантом є протилежний підхід - з середини. Якщо спочатку розрізати будь-який різновид хлібобулочних виробів по центру, можна значно продовжити термін придатності харчового компоненту.

За та проти зберігання в холодильнику

Також у відомстві не рекомендують тримати продукт в холодильнику. Адже там він швидко черствіє

"Вологість свіжої випічки складає близько 50%, а умови холодильної камери такі, що волога в ній випаровується прискореними темпами. Це призводить до висихання хлібобулочних виробів, втрати смаку і аромату", - сказано в повідомленні.

Проте багато хто все ж зберігає хліб саме в холодильнику. Попри втрату смакових властивостей, хліб саме в умовах холодильника найдовше залишається їстівним.

Якщо ви обираєте такий спосіб, пам'ятайте, що холодильнику є безліч запахів, які може увібрати у себе продукт. Щоб цього не сталося, продукт потрібно обгорнути фольгою або покласти у поліетиленовий пакет, перш ніж відправити на полицю.

Для хліба краще виділити нижню полицю, оскільки ароматичні речовини мають властивість випаровуватися вгору.

Хлібниця збереже смакові властивості

При зберіганні в хлібниці треба пам'ятати, що вона повинна забезпечувати вільну циркуляцію кисню. Хлібниця повинна розташовуватися подалі від теплих і вологих місць.

Крім цього, раз на тиждень її потрібно протирати слабким розчином оцтової кислоти, щоб запобігти розмноженню грибків і патогенних мікроорганізмів, які можуть вплинути на якість хліба.

Під час вибору хлібниці варто звернути увагу на дерев'яні вироби, зроблені з ялівцю або берести, оскільки ці матеріали мають антибактеріальні властивості.

Перш ніж покласти хлібобулочний виріб у хлібницю, його потрібно покласти у полотняний мішечок, чистий целофановий пакет з проробленими у ньому дірочками або обгорнути папером.

Також у посуд або ємність, де зберігається хліб, можна покласти шматочок рафінованого цукру або трохи солі у лляному мішечку з метою підтримання однакового рівня вологості.

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