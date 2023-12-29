Тарас Тополя: Пением на сцене ты врага не остановишь

Украинский певец и солист группы "Антитіла" Тарас Тополя с первых дней полномасштабного вторжения без колебаний ушел в зону боевых действий, защищать нашу страну от российских захватчиков. Сейчас артист вернулся к творчеству, но продолжает делать все, чтобы помочь военным и приблизить победу над оккупантами.

В интервью РБК-Украина Тополя рассказал о том, что было для него самым тяжелым на фронте, как сейчас помогает побратимам своим творчеством, а также о кругосветном туре, концерте в Ялте и первом крупном выступлении в Украине во время войны.

Ниже сокращенная версия разговора, полное интервью в видеоверсии на YouTube канале РБК-Украина.

– Тарас Тополя до 24 февраля и после это разные люди?

– Здесь нужно спрашивать у моих друзей, близких, родных, тех, кто каким-то образом общается со мной и имеет опыт, с чем сравнить. Для себя лично я не изменился: те же убеждения, принципы работы, тот же статус отца, мужа, артиста, общественного деятеля.

– Есть ли ощущение того, что что-то стало гораздо более ценным, какие-то приоритеты изменились?

– У нас приоритеты к войне были общечеловеческими. Такие ценности не материальны. Не гонка за славой, успехом, еще чем-то, а вещи более простые: здоровье близких, родные рядом, счастье общее в какие-то простые моменты. Счастье вместе. Это было, это и осталось. Только, вероятно, обстоятельства изменились.

Если до широкомасштабной войны очевидно, что для многих людей накопление определенных материальных ценностей было очень важным, то для определенной части людей после полномасштабной войны произошла переоценка.

Для меня самый яркий пример, когда мы работали в Ирпене. А там развалины, там квартал, улица - и оставлены "Рендж Роверы"... Кому тогда они были нужны? Главное, чтобы владелец был жив! То есть получается, что в такие критические моменты на первую полосу выходит жизнь, здоровье близких, родных, твое и те вещи какие-то, которые являются базовыми. Вот для нас они всегда были ценностями.

Но во всем мы не изменились. Акценты, вероятно, так относились по-разному. Если там, например, в 2021 году еще какие-то можно было строить планы и у них было много материального, то сейчас все акценты, все планы более направлены на общечеловеческие вещи. Чтобы все были здоровы, чтобы все были живы, чтобы не съехала крыша у некоторых вокруг, чтобы ментально удержаться. Это важно.

Тарас Тополя (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

– Почему решили идти на фронт?

– Пением на сцене ты же врага не остановишь. Здесь ответ очевиден. Я эту страну считаю своей. Надо мной желто-голубой флаг - это мой флаг. Я родился в Киеве, в Украине, и продолжаю здесь жить. И все свое будущее хочу связать с этой страной. Я люблю этот народ и люблю эту культуру.

Мы целенаправленно [группа "Антитіла"] изначально выбрали именно украинский язык. Потому что в нашем творчестве есть не только коммерческая составляющая (она там точно есть), но и гражданская позиция. Есть стратегия определенная, потому что язык для нас - это стратегически важная вещь. Никто из нас из Киева не уехал. Так вот, это мотивация. Она проста и понятна.

Почему мы это сделали? Потому что если бы мы этого не сделали, то о чем тогда "Антитіла" ? Слова, идеи в песнях [расходятся] с поступками? Это же самая большая трагедия. Это была бы моя жизненная трагедия. Я бы не смог себя оправдать, если бы я не ушел.

Пришла война, особенно в первые полгода... Что ты должен делать, если ты мужик? Какое пение там?! Идти - и сдерживать! Надо что-то делать для того, чтобы боевые задания были выполнены и максимальное количество кац*пов было убито. Или сделать так, чтобы максимальное количество своих собратьев выжило и чтобы они убили в следующий раз максимальное количество кац*пни. Вот такова была логика. Она, кажется, тогда была наиболее эффективна.

– Вы готовились к большой войне?

– Мы с "Антитілами" еще до полномасштабного вторжения, чувствуя, прогнозируя, что именно так могут развиваться события, подготовились тем, что мы заранее пришли в батальон, в котором мы хотели служить, и познакомились с командиром. К 24 февраля начали процесс вступления в этот батальон.

Более того, с Министерством обороны делали видеопромо. Планировали снять серию роликов, в которых показывали, что поступить [в ТРО] легко. Оно, конечно, было нелегко, но мы пытались мотивировать людей делать это. Показать, что если вдруг большая война, то Украина выстоит, только если это будет тотальное гражданское сопротивление и люди возьмут в руки оружие! А ближайшее окно или ближайшие двери, через которые человек мог взять оружие, встать с гражданского военным, начать защищать страну быстро - это были силы территориальной обороны.

Вот, собственно, мы перед большой войной договорились, что мы туда вступаем, совершили определенные движения в этом направлении. И когда началось вторжение - мы в тот же день пришли в батальон, начали служить. С того дня уже до августа 2022 мы вместе с батальоном, делали свою работу в Киеве, в Харьковской области, в Харькове.

Тарас Тополя (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

– Какие задачи выполняли на фронте?

– Оказывали первую помощь. Турникеты и бандажи накладывались. Не каждый день прямо там конвейеры раненых бывали. Но было тяжело. Но выключаешь эмоции, работаешь как машина и врешь, пока везешь раненых: вот-вот, сейчас-сейчас, уже-уже возвращаем, уже, мальчики-воробчики, сейчас будем. А сам знаешь, что еще ехать минут 20...

– А узнавали вас? Просили сделать фото?

– В батальоне все знали, кто мы. Ну, большинство. Особенно те, кто работал там, где и мы - на нуле, на первой линии. Те знали.

Но слушайте: какие фото? Когда это все: идет кровотечение, разорванный живот или рука порвана. Какое фото? А я еще и за рулем сидел. У меня задача была не только оказать первую помощь, но и довезти быстро.

– Если говорить о вашем творчестве уже во время войны… Одна из самых известных ваших песен - "Фортеця Бахмут". Как она создавалась?

– Она создавалась из пережитых эмоций. Создавалось довольно быстро. На музыку, написанную ранее Сергеем Вусиком (клавишник и аранжировщик группы "Антитіла" - Ред.) . Мелодия и слова написаны мной совместно с Максимом Сиволапом (участник группы "Антитіла" - Ред.). Мы сделали аранжировку и довольно быстро появилась песня, затем и видеоклип.

Сергей Вусик выехал на передовую при поддержке командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Тот отдал приказ, а Сергею дали возможность вместе с режиссером Виктором Скуратовским поработать на реально рабочей гаубице, из которой реально уничтожали кац*пов. И, соответственно, песня и этот клип были созданы. Достаточно мощный, музыкальный. Я могу сказать, что это работающий патриотический продукт.

– Вы недавно вернулись из США. Это было кругосветное путешествие. Какова была ее цель? Где вы выступали? Сколько концертов за это время дали?

– Мы задались целью собрать средства на 10 тысяч аптечек с хорошими комплектующими внутри для бойцов. Почему это? Потому что мы работали как парамедики. Основная часть средств была собрана в Соединенных Штатах.

В конце концов, сидя сейчас здесь, могу сказать, что в ближайшее время мы подведем все цифры, сделаем закупки и уже будем отчитываться о том, что мы достигли цели. А цель была полмиллиона долларов. Но мы говорим о полумиллионе долларов, которые мы задались целью собрать в Соединенных Штатах, в Австралии, Новой Зеландии, в Европе. И мы собирали, собирали, собирали и таки собрали! Благодаря тем людям, которые приходили: украинцам, американцам, британцам, австралийцам.

Также благодаря нашим партнерам - фонду United for Ukraine, всем неравнодушным. И благодаря тому, что люди понимали: это важно, что чей-то сын, отец, брат, сестра, мама вернутся домой. Если даже ранеными, но все равно живыми, имея такие аптечки.

Цель достигнута. И мы, честно говоря, не планируем останавливаться.