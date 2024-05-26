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Залужный растрогал сеть новым селфи с любимой и честно ответил на вопрос фанатов (фото)

Как выглядит жена Залужного (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Полина Иваненко

Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ставший послом Британии, показал новое селфи со своей женой. А в комментариях под фото он даже пообщался с поклонниками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Залужного в Facebook.

Новое селфи Залужного

На фото посол позирует рядом со своей женой Еленой. Они улыбаются и смотрят прямо в камеру.

В последнее время Залужный часто публикует новые кадры. Под каждым из них появляется немало вопросов и комплиментов.

Залужный и его супруга (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Под этим селфи он не только ответил на одобрительные слова от пользователей. Одна из подписниц спросила у Залужного, как он. И бывший главком честно ответил.

"Спасибо. Все нормально", - написал он.

Залужный ответил украинцам (скриншот)

Кроме того, под фото появилось немало других комментариев. Среди них следующие:

  • "Прекрасные. Как приятно видеть ваши улыбки"
  • "Любовь вдохновляет и расправляет крылья! Новых свершений Вам"
  • "Приятно видеть! Ждем положительных новостей!"
  • "Любовь несет свет и победу, какими бы тяжелыми ни были времена"
  • "Счастье Вам. Лучшие. Пусть Господь Бог оберегает Вас".
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Валерий Залужный