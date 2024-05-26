Залужный растрогал сеть новым селфи с любимой и честно ответил на вопрос фанатов (фото)

Новое селфи Залужного

На фото посол позирует рядом со своей женой Еленой. Они улыбаются и смотрят прямо в камеру.

В последнее время Залужный часто публикует новые кадры. Под каждым из них появляется немало вопросов и комплиментов.

Залужный и его супруга (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Под этим селфи он не только ответил на одобрительные слова от пользователей. Одна из подписниц спросила у Залужного, как он. И бывший главком честно ответил.

"Спасибо. Все нормально", - написал он.

Залужный ответил украинцам (скриншот)

Кроме того, под фото появилось немало других комментариев. Среди них следующие: