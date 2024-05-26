Залужный растрогал сеть новым селфи с любимой и честно ответил на вопрос фанатов (фото)

Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ставший послом Британии, показал новое селфи со своей женой. А в комментариях под фото он даже пообщался с поклонниками.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Залужного в Facebook.
На фото посол позирует рядом со своей женой Еленой. Они улыбаются и смотрят прямо в камеру.
В последнее время Залужный часто публикует новые кадры. Под каждым из них появляется немало вопросов и комплиментов.
Залужный и его супруга (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Под этим селфи он не только ответил на одобрительные слова от пользователей. Одна из подписниц спросила у Залужного, как он. И бывший главком честно ответил.
"Спасибо. Все нормально", - написал он.
Залужный ответил украинцам (скриншот)
Кроме того, под фото появилось немало других комментариев. Среди них следующие:
Кстати, недавно Залужный показал, как изменился за годы службы.
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