Залужний розчулив мережу новим селфі з коханою та чесно відповів на питання фанів (фото)

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який став послом Британії, показав нове селфі зі своєї дружиною. А в коментарях під фото він навіть поспілкувався з шанувальниками.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Залужного у Facebook.
На фото посол позує поруч зі своєю дружиною Оленою. Вони усміхнені й дивляться прямо у камеру.
Останнім часом Залужний нерідко публікує нові кадри. Під кожним з них з'являється чимало питань та компліментів.
Залужний та його дружина (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Під цим селфі він не тільки відповів на схвальні слова від юзерів. Одна з підписниць спитала у Залужного, як він. І колишній главком чесно відповів.
"Дякуємо. Все нормально", - написав він.
Залужний відповів українцям (скріншот)
Окрім цього, під фото з'явилося чимало інших коментарів. Серед них такі:
До слова, нещодавно Залужний показав, як змінився за роки служби.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Віктор Розовий після важкого поранення показався в інвалідному візку.