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Залужний розчулив мережу новим селфі з коханою та чесно відповів на питання фанів (фото)

Як виглядає дружина Залужного (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Поліна Іваненко

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який став послом Британії, показав нове селфі зі своєї дружиною. А в коментарях під фото він навіть поспілкувався з шанувальниками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Залужного у Facebook.

Нове селфі Залужного 

На фото посол позує поруч зі своєю дружиною Оленою. Вони усміхнені й дивляться прямо у камеру.

Останнім часом Залужний нерідко публікує нові кадри. Під кожним з них з'являється чимало питань та компліментів.

Залужний та його дружина (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Під цим селфі він не тільки відповів на схвальні слова від юзерів. Одна з підписниць спитала у Залужного, як він. І колишній главком чесно відповів.

"Дякуємо. Все нормально", - написав він.

Залужний відповів українцям (скріншот)

Окрім цього, під фото з'явилося чимало інших коментарів. Серед них такі:

  • "Прекрасні. Як приємно бачити ваші посмішки"
  • "Кохання надихає та розправляє крила! Нових звершень Вам"
  • "Приємно бачити! Чекаємо позитивних новин!"
  • "Кохання несе світло і перемогу, якими б важкими не були часи"
  • "Щастя Вам. Найкращі. Нехай Господь Бог оберігає Вас".
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Валерій Залужний