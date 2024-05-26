ua en ru
Вс, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный растрогал сеть новым селфи с любимой и честно ответил на вопрос фанатов (фото)

Воскресенье 26 мая 2024 11:01
UA EN RU
Залужный растрогал сеть новым селфи с любимой и честно ответил на вопрос фанатов (фото) Как выглядит жена Залужного (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Полина Иваненко

Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ставший послом Британии, показал новое селфи со своей женой. А в комментариях под фото он даже пообщался с поклонниками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Залужного в Facebook.

Новое селфи Залужного

На фото посол позирует рядом со своей женой Еленой. Они улыбаются и смотрят прямо в камеру.

В последнее время Залужный часто публикует новые кадры. Под каждым из них появляется немало вопросов и комплиментов.

Залужный растрогал сеть новым селфи с любимой и честно ответил на вопрос фанатов (фото)

Залужный и его супруга (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Под этим селфи он не только ответил на одобрительные слова от пользователей. Одна из подписниц спросила у Залужного, как он. И бывший главком честно ответил.

"Спасибо. Все нормально", - написал он.

Залужный растрогал сеть новым селфи с любимой и честно ответил на вопрос фанатов (фото)

Залужный ответил украинцам (скриншот)

Кроме того, под фото появилось немало других комментариев. Среди них следующие:

  • "Прекрасные. Как приятно видеть ваши улыбки"
  • "Любовь вдохновляет и расправляет крылья! Новых свершений Вам"
  • "Приятно видеть! Ждем положительных новостей!"
  • "Любовь несет свет и победу, какими бы тяжелыми ни были времена"
  • "Счастье Вам. Лучшие. Пусть Господь Бог оберегает Вас".

Кстати, недавно Залужный показал, как изменился за годы службы.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что Виктор Розовый после тяжелого ранения показался в инвалидной коляске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужный
NEWS
Закон о мобилизации: могут ли призвать мужчину с инвалидностью ІІІ группы
Закон о мобилизации: могут ли призвать мужчину с инвалидностью ІІІ группы