Залужний розчулив мережу новим селфі з коханою та чесно відповів на питання фанів (фото)
Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який став послом Британії, показав нове селфі зі своєї дружиною. А в коментарях під фото він навіть поспілкувався з шанувальниками.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Залужного у Facebook.
Нове селфі Залужного
На фото посол позує поруч зі своєю дружиною Оленою. Вони усміхнені й дивляться прямо у камеру.
Останнім часом Залужний нерідко публікує нові кадри. Під кожним з них з'являється чимало питань та компліментів.
Залужний та його дружина (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Під цим селфі він не тільки відповів на схвальні слова від юзерів. Одна з підписниць спитала у Залужного, як він. І колишній главком чесно відповів.
"Дякуємо. Все нормально", - написав він.
Залужний відповів українцям (скріншот)
Окрім цього, під фото з'явилося чимало інших коментарів. Серед них такі:
- "Прекрасні. Як приємно бачити ваші посмішки"
- "Кохання надихає та розправляє крила! Нових звершень Вам"
- "Приємно бачити! Чекаємо позитивних новин!"
- "Кохання несе світло і перемогу, якими б важкими не були часи"
- "Щастя Вам. Найкращі. Нехай Господь Бог оберігає Вас".
До слова, нещодавно Залужний показав, як змінився за роки служби.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Віктор Розовий після важкого поранення показався в інвалідному візку.