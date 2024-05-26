Залужний розчулив мережу новим селфі з коханою та чесно відповів на питання фанів (фото)

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який став послом Британії, показав нове селфі зі своєї дружиною. А в коментарях під фото він навіть поспілкувався з шанувальниками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Залужного у Facebook .

Нове селфі Залужного

На фото посол позує поруч зі своєю дружиною Оленою. Вони усміхнені й дивляться прямо у камеру.

Останнім часом Залужний нерідко публікує нові кадри. Під кожним з них з'являється чимало питань та компліментів.

Залужний та його дружина (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Під цим селфі він не тільки відповів на схвальні слова від юзерів. Одна з підписниць спитала у Залужного, як він. І колишній главком чесно відповів.

"Дякуємо. Все нормально", - написав він.

Залужний відповів українцям (скріншот)

Окрім цього, під фото з'явилося чимало інших коментарів. Серед них такі: