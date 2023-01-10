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Камалия похвасталась подарком от Валерия Залужного: о чем речь

Новина українською →
Вторник 10 января 2023 11:59
Камалия похвасталась подарком от Валерия Залужного: о чем речь Камалия показала подарок от Залужного (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Камалия показала ценный для нее подарок от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он передал символический презент исполнительнице и ее мужу Захуру.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Что подарил Залужный

По словам звезды, сюрприз от Валерия Залужного был приурочен к празднованию Рождества.

"Лучший подарок нам с Захуром на Рождество! Спасибо, господин Главнокомандующий", - написала звезда.

В частности, Залужный к рождественским праздникам подписал звездным супругам постер с обложкой журнала TIME и своим фото. Одно из самых престижных изданий сделало его героем одного из выпусков в сентябре 2022 года.

На постере главнокомандующий оставил свой автограф и написал: "Камалии и Захуру".

Также он поблагодарил супругов, вероятно, намекая на их финансовую и культурную помощь Украине в столь нелегкое время.

Камалия похвасталась подарком от Валерия Залужного: о чем речьКамалия похвасталась подарком от Валерия Залужного: о чем речьВалерий Залужный сделал подарок Камалии и ее мужу (instagram.com/kamaliyaofficial)

Недавно Камали заявляла, что хочет вступить в ряды ВСУ.

Также певица рассказывала, как когда-то познакомилась с мужем.

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Валерий Залужный Камалия