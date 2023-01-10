Камалия похвасталась подарком от Валерия Залужного: о чем речь
Известная украинская певица Камалия показала ценный для нее подарок от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он передал символический презент исполнительнице и ее мужу Захуру.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Что подарил Залужный
По словам звезды, сюрприз от Валерия Залужного был приурочен к празднованию Рождества.
"Лучший подарок нам с Захуром на Рождество! Спасибо, господин Главнокомандующий", - написала звезда.
В частности, Залужный к рождественским праздникам подписал звездным супругам постер с обложкой журнала TIME и своим фото. Одно из самых престижных изданий сделало его героем одного из выпусков в сентябре 2022 года.
На постере главнокомандующий оставил свой автограф и написал: "Камалии и Захуру".
Также он поблагодарил супругов, вероятно, намекая на их финансовую и культурную помощь Украине в столь нелегкое время.
Валерий Залужный сделал подарок Камалии и ее мужу (instagram.com/kamaliyaofficial)
Недавно Камали заявляла, что хочет вступить в ряды ВСУ.
Также певица рассказывала, как когда-то познакомилась с мужем.