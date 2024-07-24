Залужный на фоне пейзажей Лондона трогательно обратился к жене

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию экс-начальника Генерального штаба ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании в Facebook .

"Пересматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У тебя совсем нет собственных фото, за большой редкостью, где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков, где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото, где мы вместе. И так оно и есть. Трудно даже представить, как бы сложилась моя жизнь без тебя и на сколько трудно тебе было всегда быть рядом. Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. С днем рождения", - написал Залужный.

Пост Герой Украины сопроводил милым фото, на котором они запечатлены вдвоем.

Счастливая пара позирует на фоне лондонских пейзажей. В частности на фотографии можно увидеть Биг-Бен (туристическое название часовой башни Вестминстерского дворца) и знаменитый "Лондонский глаз" - одно из крупнейших колес обозрения в мире.

Валерий Залужный с женой Еленой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Рекция юзеров

Эта публикация вызвала волну теплых отзывов и поздравлений от пользователей сети.

Люди выразили свое восхищение искренностью и глубиной чувств Валерия Федоровича, подчеркнув важность поддержки и любви в любые времена, особенно в трудные периоды, которые переживает наша страна.

Некоторые называют Залужного и его жену «генераторами счастья, успеха и сильной веры для всех нас».

"Ну вот как? Как вам удается одним предложением, постом, или просто присутствием вселить в нас веру и спокойствие? Госпожа Елена, самые искренние поздравления и пожелания долгих и счастливых лет жизни. Вот так смотришь на вас - и веришь в любовь", - написала Алла Гребенюк.

"На вас смотрят миллионы украинских заплаканных глаз и мечтают, что когда-то они будут сиять от счастья! Леночка, обнимаю, мечтаю о встрече в родной Украине", - прокомментировала пост Светлана Мельник.

"Это подарок с небес - встретить свою половинку, с которой вы составляете одно целое и вместе на всю жизнь! Любимая женщина - всегда счастливая женщина! Поэтому пусть ваша жена, рядом с вами всегда будет такой счастливой и улыбающейся! И вся жизнь пусть будет наполнена любовью и пониманием, дом теплом и достатком, друзья будут верными, а родные всегда рядом и надежной поддержкой! Мирного неба, победы и пусть сбываются мечты", - написала Лилия Козак под опубликованным Залужным фото.