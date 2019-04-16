Марна трата грошей: Комаровський розвінчав міф про популярний препарат

Комаровський розповів про зміцнення імунітету дитини (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський заявив, що цей препарат не має ніякого відношення до зміцнення дитячого імунітету

Доктор Євген Комаровський відповів на питання про зміцнення імунітету дитини за допомогою препарату ехінацеї. До педіатра звернулися батьки однорічної дитини з питанням, чи варто їй давати краплі ехінацеї, дозволені до шести місяців, щоб малюк менше хворів у сезон грипу та ГРВІ.

Доктор Комаровський пояснив, що препарат ехінацеї не несе дитині шкоди, але і користі від нього ніякої немає. А придбання таких ліків - це лише марна трата грошей. На думку педіатра, багато батьків вважають, що простіше заспокоїти свою совість "трьома краплями" препарату в день, замість того, щоб часто гуляти, загартовувати малюка, контролювати температуру повітря і вологість в приміщенні.

Також педіатр ще раз авторитетно заявив, що ліків для зміцнення імунітету не існує. А всі препарати, що продаються в аптеках, це перш за все бізнес для виробників і реалізаторів цих коштів, і психотерапія для батьків.

Комаровський розповів про зміцнення імунітету дитини (фото: unsplash.com)

Імунітет же, на думку Комаровського, зміцнюється за допомогою здорового способу життя, розумних фізичних навантажень, правильного харчування і обмеження часу з гаджетами. Педіатр радить проводити побільше активних ігор, не пхати дитину їжею, і багато гуляти на свіжому повітрі.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів батькам, чому у дітей виникають носові кровотечі і пояснив, як швидко надати їм першу допомогу в домашніх умовах.

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