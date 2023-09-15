Заливной пирог с капустой без духовки: самый быстрый и дешевый рецепт

Нежный, воздушный и бюджетный пирог с капустой можно приготовить буквально за полчаса. И для него вам понадобятся самые доступные и недорогие продукты. Такой пирог станет отличным завтраком, ужином, перекусом для ребенка в школу или взрослому.
Читайте в рецепте Styler, как приготовить самый простой и бюджетный пирог с капустой.
Лук чистим и мелко нарезаем. Морковь очищаем и натираем на терке. Нагреваем сковороду, добавляем растительное масло и обжариваем луковицу, потом добавляем морковь.
Капусту шинкуем и добавляем в сковороду, хорошо все перемешиваем. Убавляем огонь до среднего и тушим овощи до готовности.
Далее добавляем соль и перец, перемешиваем. Выключаем огонь и даем овощам остыть.
В миску разбиваем три яйца, добавляем специи, взбиваем вилкой. Потом вливаем кефир, добавляем соду и разрыхлитель. Снова все перемешиваем. Добавляем 2 столовых ложки муки с горкой и перемешиваем венчиком.
Готовую смесь смешиваем с овощами, добавляем зелень. Если хотите сделать пирог более сытным - на этом этапе можно добавить отварное куриное мясо, нарезанное кусочками или тертый твердый сыр.
Сковороду смазываем сливочным маслом и отправляем на нее готовую смесь для пирога. Накрываем крышкой, убавляем огонь до среднего или даже небольшого (зависит от сковороды) и жарим 15 минут. Потом переворачиваем пирог на другую сторону и жарим еще 5-7 минут.
Самый бюджетный и простой пирог с капустой (скриншот)
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