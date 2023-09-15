Заливной пирог с капустой без духовки: самый быстрый и дешевый рецепт

Что вам понадобится:

Капуста - 500 г

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Яйца - 3 шт.

Мука - 100 г

Кефир - 150 мл

Сода - ½ ч. ложки

Растительное масло - 50 мл

Сливочное масло - кусочек

Соль, перец, зелень - по вкусу

Как приготовить пирог из капусты

Лук чистим и мелко нарезаем. Морковь очищаем и натираем на терке. Нагреваем сковороду, добавляем растительное масло и обжариваем луковицу, потом добавляем морковь.

Капусту шинкуем и добавляем в сковороду, хорошо все перемешиваем. Убавляем огонь до среднего и тушим овощи до готовности.

Далее добавляем соль и перец, перемешиваем. Выключаем огонь и даем овощам остыть.

В миску разбиваем три яйца, добавляем специи, взбиваем вилкой. Потом вливаем кефир, добавляем соду и разрыхлитель. Снова все перемешиваем. Добавляем 2 столовых ложки муки с горкой и перемешиваем венчиком.

Готовую смесь смешиваем с овощами, добавляем зелень. Если хотите сделать пирог более сытным - на этом этапе можно добавить отварное куриное мясо, нарезанное кусочками или тертый твердый сыр.

Сковороду смазываем сливочным маслом и отправляем на нее готовую смесь для пирога. Накрываем крышкой, убавляем огонь до среднего или даже небольшого (зависит от сковороды) и жарим 15 минут. Потом переворачиваем пирог на другую сторону и жарим еще 5-7 минут.

Самый бюджетный и простой пирог с капустой (скриншот)