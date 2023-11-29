"Залетаем на танках - и бах-бах-бах". Фейковое интервью Залужного с Безуглой рассмешило украинцев
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая стала участницей номер 1 всех мемов в Украине. Ибо только она позволяет себе критиковать Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Но ее упреки вызывают у украинцев только возмущение и смех.
Что не так с Марьяной Безуглой и какой новый дипфейк появился в соцсетях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). Чтобы посмотреть видео, прочитайте материал до конца.
При подготовке материала использованы источники: Facebook-страница Марьяны Безуглой, X-страница Сергея Нещадима.
Что не так с Марьяной Безуглой
26 ноября народный депутат заявила, что нужно отправить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку из-за того, что "военное руководство" не имеет плана войны на 2024 год.
"Если военное руководство не может предоставить НИКАКОЙ идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без НИКАКОГО предложения по изменениям СИСТЕМЫ ВСУ, то такое руководство должно уйти", - заявила Безуглая на весь Facebook.
Скриншот (facebook.com/m.bezuhla)
В ответ сеть взорвалась мемами и шутками о депутатке, которая требует публичных планов от украинских военных. Некоторые даже заметили, что такие вопросы в публичном пространстве очень безрассудны и опасны.
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин и глава Украинского объединения "Мрия", ветеран Юрий Гудыменко, отреагировали на такие сообщения крайне негативно. А дальше - Безуглую предложили уволить.
В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета по национальной безопасности. Когда проголосуют - неизвестно.
Постановление об увольнении нардепа (facebook.com/ihor.kryvosheyev)
Но и это не остановило Марьяну. 29 ноября она выдала очередной публичный пост с обвинениями в адрес Залужного.
Сегодня она обвинила Главнокомандующего ВСУ в заказных статьях и задала множество вопросов по армии.
Скриншот (facebook.com/m.bezuhla)
"Интервью" Залужного Марьяне Безуглой
И снова ответная сеть взорвалась мемами и разными шутками по отношению к Марьяне Безуглой.
Один из самых свежих опубликовали в закрытом Telegram-канале "База это Хьюстон", но мы с вами этим видео поделимся.
Там "Валерий Залужный" дает интервью "Марьяне Безуглой" и получает от нее "план войны на 2024 год".
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика.
Вибачте, не втримався)) pic.twitter.com/IG6BkpKXFP— Сергій Нещадим (@nevedimka123) November 28, 2023
Раньше мы писали о том, чего ждать на фронте зимой и что будет с войной в 2024 году.
А еще рассказывали о том, что в Украине анонсировали новый комплексный план по мобилизации в Украине.