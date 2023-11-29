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"Залітаємо на танках - і бах-бах-бах". Фейкове інтерв'ю Залужного з Безуглою розсмішило українців

Середа 29 листопада 2023 18:44
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"Залітаємо на танках - і бах-бах-бах". Фейкове інтерв'ю Залужного з Безуглою розсмішило українців Залужний та Безугла (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла стала учасницею номер 1 усіх мемів в Україні. Бо тільки вона дозволяє собі критикувати Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Але її закиди викликають в українців тільки обурення та сміх.

Що не так з Мар'яною Безуглою та який новий дипфейк з'явився у соцмережах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler). Щоб подивитися відео, дочитайте матеріал до кінця.

При підготовці матеріалу використані джерела: Facebook-сторінка Мар'яни Безуглої, X-сторінка Сергія Нещадима.

Що не так з Мар'яною Безуглою

26 листопада народна депутатка заявила, що потрібно відправити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відставку через те, що "військове керівництво" не має плану війни на 2024 рік.

"Якщо військове керівництво не може надати НІЯКОГО задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без ЖОДНОЇ пропозиції зі змін СИСТЕМИ ЗСУ, то таке керівництво має піти", - заявила Безугла на увесь Facebook.

&quot;Залітаємо на танках - і бах-бах-бах&quot;. Фейкове інтерв'ю Залужного з Безуглою розсмішило українців

Скриншот (facebook.com/m.bezuhla)

Мережа у відповідь вибухнула мемами та жартами про депутатку, яка вимагає публічних планів від українських військових. Дехто навіть зауважив, що такі запитання у публічному просторі дуже нерозсудливі та небезпечні.

Екс-командир полку "Азов" Максим Жорін та голова Українського об'єднання "Мрія", ветеран Юрій Гудименко, відреагували на такі дописи вкрай негативно. А далі - Безуглу запропонували звільнити.

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки. Коли проголосують - невідомо.

&quot;Залітаємо на танках - і бах-бах-бах&quot;. Фейкове інтерв'ю Залужного з Безуглою розсмішило українців

Постанова про звільнення нардепки (facebook.com/ihor.kryvosheyev)

Але й це не зупинило Мар'яну. 29 листопада вона видала черговий публічний пост зі звинуваченнями на адресу Залужного.

Сьогодні вона звинуватила Головнокомандувача ЗСУ у замовних статтях та поставила безліч питань стосовно армії.

&quot;Залітаємо на танках - і бах-бах-бах&quot;. Фейкове інтерв'ю Залужного з Безуглою розсмішило українців

Скриншот (facebook.com/m.bezuhla)

"Інтерв'ю" Залужного Мар'яні Безуглій

І знову мережа у відповідь вибухнула мемами та різними жартами стосовно Мар'яни Безуглої.

Один з найсвіжіших опублікували у закритому Telegram-каналі "База це Х'юстон", але ми з вами тим відео поділимося.

Там "Валерій Залужний" дає інтерв'ю для "Мар'яни Безуглої" та отримує від неї "план війни на 2024 рік".

Обережно! Присутня ненормативна лексика.

Раніше ми писали про те, чого чекати на фронті зимою та що буде з війною у 2024 році.

А ще розповідали про те, в Україні анонсували новий комплексний план з мобілізації в Україні.

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Валерій Залужний фейки