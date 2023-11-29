"Залітаємо на танках - і бах-бах-бах". Фейкове інтерв'ю Залужного з Безуглою розсмішило українців
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла стала учасницею номер 1 усіх мемів в Україні. Бо тільки вона дозволяє собі критикувати Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Але її закиди викликають в українців тільки обурення та сміх.
Що не так з Мар'яною Безуглою та який новий дипфейк з'явився у соцмережах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler). Щоб подивитися відео, дочитайте матеріал до кінця.
При підготовці матеріалу використані джерела: Facebook-сторінка Мар'яни Безуглої, X-сторінка Сергія Нещадима.
Що не так з Мар'яною Безуглою
26 листопада народна депутатка заявила, що потрібно відправити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відставку через те, що "військове керівництво" не має плану війни на 2024 рік.
"Якщо військове керівництво не може надати НІЯКОГО задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без ЖОДНОЇ пропозиції зі змін СИСТЕМИ ЗСУ, то таке керівництво має піти", - заявила Безугла на увесь Facebook.
Скриншот (facebook.com/m.bezuhla)
Мережа у відповідь вибухнула мемами та жартами про депутатку, яка вимагає публічних планів від українських військових. Дехто навіть зауважив, що такі запитання у публічному просторі дуже нерозсудливі та небезпечні.
Екс-командир полку "Азов" Максим Жорін та голова Українського об'єднання "Мрія", ветеран Юрій Гудименко, відреагували на такі дописи вкрай негативно. А далі - Безуглу запропонували звільнити.
У Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки. Коли проголосують - невідомо.
Постанова про звільнення нардепки (facebook.com/ihor.kryvosheyev)
Але й це не зупинило Мар'яну. 29 листопада вона видала черговий публічний пост зі звинуваченнями на адресу Залужного.
Сьогодні вона звинуватила Головнокомандувача ЗСУ у замовних статтях та поставила безліч питань стосовно армії.
Скриншот (facebook.com/m.bezuhla)
"Інтерв'ю" Залужного Мар'яні Безуглій
І знову мережа у відповідь вибухнула мемами та різними жартами стосовно Мар'яни Безуглої.
Один з найсвіжіших опублікували у закритому Telegram-каналі "База це Х'юстон", але ми з вами тим відео поділимося.
Там "Валерій Залужний" дає інтерв'ю для "Мар'яни Безуглої" та отримує від неї "план війни на 2024 рік".
Обережно! Присутня ненормативна лексика.
Вибачте, не втримався)) pic.twitter.com/IG6BkpKXFP— Сергій Нещадим (@nevedimka123) November 28, 2023
Раніше ми писали про те, чого чекати на фронті зимою та що буде з війною у 2024 році.
А ще розповідали про те, в Україні анонсували новий комплексний план з мобілізації в Україні.