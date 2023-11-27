Тупик или шанс на прорыв? Чего ждать на фронте зимой и что будет с войной в 2024 году

Закончилось ли наступление Украины на Юге, чего ждать на фронте в 2024 году и как возможная победа Дональда Трампа на выборах в США может повлиять на войну – в материале журналистки РБК-Украина Ульяны Безпалько.

При подготовке материала использовались публикации The Washington Post, Bloomberg, телеграм-канал DeepState, разговоры с представителем украинских спецслужб и чиновниками на условиях анонимности.

Туман войны все больше охватывает линию фронта. Где-то c лета общемировая конъюнктура складывается не в пользу Украины. И наше, и западные общества питали сверхбольшие ожидания от наступательной операции ВСУ. Идеальный сценарий выглядел бы так: в считанные месяцы Силы обороны доходят до Крыма, отвоевывают какую-то часть территорий на Востоке и при участии посредников, с позиции силы либо принуждают Москву до завершения войны на выгодных для себя условиях, либо продолжают двигаться к границам.

Однако за шесть месяцев украинской армии удалось вклиниться в российские линии обороны менее чем на десяток километров по каждому из трех направлений, где начиналось наше наступление на Юге. Одна из желаемых целей – перерезание сухопутного коридора вдоль Азовского моря к оккупированному Крыму все еще не достигнута.

Описанная картина очень коррелируется с оценками, содержащимися в так называемой утечке Пентагона. И хотя подлинность этих материалов так и не была подтверждена, в прогнозах, которые были датированы там еще началом февраля, речь шла о "скромных территориальных достижениях" в будущем наступлении Украины: "Ни одна из сторон не достигнет победы. В 2023-м мирных переговоров между Россией и Украиной не ожидается. Боевые действия продолжатся и в следующем году".

Отсутствие прорывов на поле боя только усиливает голоса западных политиков-"миротворцев". А союзникам Украины становится все сложнее сохранять консолидированную поддержку Украины. Именно такая реальность складывается для Украины сегодня. Но какой ход событий просматривается в этом тумане войне на будущее?

Устоять до весны

Кроме Токмакского или Мелитопольского направления, Силы обороны продолжают давление еще на двух направлениях – в районе Бахмута и на левом берегу Херсонщины. Украинские чиновники утверждают, что наступательная операция на Юге все еще продолжается, хотя и с меньшей интенсивностью. Однако зимняя погода объективно замедляет движение.

О факторах, которые привели к очень ограниченным продвижениям в Приазовье, уже много написано, в том числе и в материалах РБК-Украина. Если коротко – это и недооценка подготовки противника, и отсутствие превосходства в воздухе, и сеть минирований.

Между тем Россия активизировалась едва ли не на всех направлениях на Востоке, что само по себе заставляет украинское командование концентрировать боеспособные бригады не на наступлении, а на сдерживании вражеских атак.

Проблемы россиян заключаются в том, что их нынешнее производство не производят ничего сверхтехнологичного. Скрытой мобилизации достаточно для пополнения потерь, но не для широких наступлений и массированных "мясных штурмов". То же касается и артиллерийских снарядов: Россия продолжает масштабное производство боеприпасов – до 2 миллионов в год, что существенно превышает нынешние возможности США, плюс существенные поставки, очевидно, уже поступили и могут поступить из Северной Кореи. Но ни собственный ВПК, ни помощь партнеров Москвы не позволяет использовать массированный огонь так, как это россияне делали в прошлом году, двигаясь на Луганщине. Тогда противник производил около 50-80 тысяч выстрелов в сутки. Сейчас их способность в разы меньше.

До конца зимы на фронте, вероятно, будут продолжаться бои тактического уровня (фото: GettyImages)

Несмотря на приложенные усилия с обеих сторон ожидать существенных прорывов до конца зимы не приходится. Причем ни с нашей стороны, ни со стороны противника. Вероятно, к весне на фронте будут продолжаться интенсивные бои тактического уровня. Параллельно и Россия, и Украина сосредоточятся на нанесении ударов дальнобойным оружием. Москва – для разрушения нашей энергосистемы, Киев – для ответа и уничтожения вражеской логистики.

В Службе внешней разведки считают, что в таких условиях Кремль может делать ставку на новую стратегию для того, чтобы посеять хаос в Украине. Это, по логике Москвы, склонит Запад к переговорам и прекращению военной помощи. Дестабилизация внутри Украины, кроме уничтожения критической инфраструктуры зимой, будет включать еще две составляющие: подрыв внутреннего общественного единства, а также давление по фронту с захватом "политически и медийно важных точек".

Такой может стать Авдеевка, где противник активизировал наступательные действия с начала октября. Это подтверждают и собственные источники РБК-Украина в спецслужбах: ближайшая задача Москвы до конца зимы – захватить этот город. План врага – охватить Авдеевку или повлечь за собой такую угрозу ее окружения, которая заставит украинские подразделения оттуда отойти. Сейчас расстояние между северным и южным флангом, где наступают россияне, составляет до семи километров.

Захватом Авдеевки противник преследует еще одну важную цель. Российский генералитет должен принести Путину нечто, что можно назвать "победой" до его президентских выборов, которые пройдут в середине марта. Спрогнозировать наши шансы удержать Авдеевку сейчас довольно сложно, давление агрессора на этом участке фронта действительно колоссальное.

Именно фактор выборов сдерживает Кремль от объявления новой волны мобилизации, необходимой оккупантам для проведения более широкого и результативного наступления. Ничего не будет сдерживать Путина сделать это после кампании, однако тогда приток солдат на фронт будет только летом или осенью.

Вполне вероятно, что, пользуясь этой ситуацией, с конца зимы или весной украинские Силы обороны могут начать новую фазу своей наступательной операции. При наличии достаточно сил и средств. Где это будет? Альтернативных направлений, кроме тех, где украинские войска двигаются сегодня, не просматривается.

В следующем году Силы обороны могут активизировать наступление на Юге (фото: GettyImages)

Команда DeepState с помощью спутниковых снимков предположила, что враг накопал более 6 тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений по фронту. Самые укрепленные области – Запорожская и Донецкая, где протяженность оборонительных линий составляет по 1900 километров. Меньше – в Луганской и Херсонской областях, однако они также существенные. То есть значительных "пробоин" в линии обороны окупантов, как это было в прошлом году на Харьковщине, сейчас нет. Поэтому шансы на стремительные прорывы остаются, но не высоки.

Под знаком выборов

Главнокомандующий Валерий Залужный в своей недавней колонке для Economist указывает на шесть факторов, необходимых Украине для выхода из тупика на фронте. Это современная авиация для превосходства в небе, средства радиоэлектронной борьбы, дроны, средства для контрбатарейной работы и разминирования, а также мобилизация человеческих резервов для войны.

На следующий год партнеры пообещали передать нам несколько эскадрилей истребителей F-16. Они способны оживить наше движение, в частности, на левобережье Херсонщины. Но в том количестве, в каком эти самолеты поступят в начале, они не смогут кардинально переломить ситуацию на фронте.

От чего будут зависеть наши успехи в войне в следующем году? Украина ведет симметричную войну с артиллерией и бронетехникой, достигнув шаткого паритета с Россией на фронте. Однако враг тоже учится и быстро адаптирует свою тактику к новым вызовам. Поэтому в дальнейшем война потребует не только поддержки партнерами, по крайней мере, по той номенклатуре оружия, которую они передают нам сегодня, но и прорывных решений по всем позициям, которые озвучил главком.

В то же время насчет продолжения помощи союзников ситуация на сегодняшний день не выглядит однозначно. И из-за промышленных ограничений: Евросоюз вовсю работает над тем, чтобы за год – с апреля 2023-го по март 2024 года – поставить нам миллион артиллерийских боеприпасов, тогда как КНДР отправила России такое количество снарядов всего за три месяца. И через работу российских ИПСО, которые раздувают за рубежом проблему украинской коррупции, продвигают прокремлевские политсилы и подпитывают усталость населения западных стран от войны. И через внутриполитические междоусобия – когда вопрос помощи Украине становится предметом торгов между противоборствующими партиями.

Из-за неуверенности в способности Запада продолжать поддержку Украины в материалах иностранных СМИ все чаще читается мнение о безальтернативности мирных переговоров с Москвой. На дальнюю перспективу их, пожалуй, нельзя полностью исключать – большинство войн так или иначе заканчиваются заключением какого-то договора. Но сегодня – не имея сильной позиции на поле боя и четких гарантий безопасности от партнеров – для Украины они точно вредны. В считанные годы Кремль аккумулирует ресурсы, перевооружится и с высокой вероятностью нападет снова.

Другой весомый фактор, уже накладывающийся на войну – это выборы, которые состоятся в ряде стран по обе стороны Атлантики. В частности в США, которые на сегодняшний день являются ключевым партнером Украины. Атмосфера предвыборной гонки уже сегодня притормаживает поддержку Украины. Инициатива Белого дома по выделению 61 миллиарда долларов на помощь Киеву зависла на уровне Конгресса.

Путин может рассчитывать, что Трамп будет более благосклонен к России (фото: GettyImages)

Самые большие опасения на фоне американских выборов связаны с возможной победой в борьбе за президентское кресло Дональда Трампа. За время большой войны он не раз делал "реверансы" в сторону Москвы, однако его план и стратегия по Украине все еще остаются непонятными. В интервью Meet the Press в сентябре этого года он заявил, что решит вопрос войны в течение 24 часов, если его снова переизберут президентом. Но похожими популистическими заявлениями отмечалась и его предыдущая кампания и каденция. Его резкие шаги и действия часто не отвечали его предыдущим лозунгам.

Приход Трампа – еще одна вероятная ставка, которую делает Москва. В Кремле могут надеяться, что новый лидер США будет принуждать Украину к переговорам на условиях России. Однако здесь есть важное условие – если Силы обороны до тех пор не будут иметь существенных достижений на поле боя.

На самом деле ситуация может развиваться иначе, считает информированный собеседник в украинских спецслужбах. Как вариант, Трамп может переложить большинство обязательств по помощи Украине из США в Европу. Выгода республиканцев – продолжать давить на Россию, чтобы лишить Китай мощного союзника. Поэтому при том или ином сценарии поддержка Украины в следующем году даже в случае победы Трампа будет продолжаться, возможно, даже в таких же объемах, как и в этом году.

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Ближайшие месяцы станут для Украины серьезным испытанием. Задача украинского общества – выстоять, сохранить единство и принять мнение, что сейчас мы бежим не спринт, а марафон.

Сейчас в публичном пространстве можно встретить другие аналогии. Все чаще аналитики говорят о сходстве нынешнего этапа войны с Первой мировой, когда ситуация годами выглядела тупиковой. Но позиционная фаза этой войны продолжалась более трех лет, и в конце концов в 1918 году произошел прорыв. Как и благодаря чему – тема для отдельной дискуссии. Однако это удачная иллюстрация того, что даже из патовых ситуаций все равно появляется выход.