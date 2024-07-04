Оставит потеки и пятна: 6 вещей, которые никогда не следует мыть с мылом

Для многих мыло - самое простое средство для уборки, которое всегда под рукой. Несмотря на то, что это средство помогает в очистке небольших поверхностей, в некоторых случаях мыло оставляет налет и потеки, а в некоторых может повредить материал.

О том, какие вещи в доме не стоит мыть с мылом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Зеркало

Использование воды с мылом для чистки зеркал может оставить видимые подтеки, особенно если у вас жесткая вода. В зависимости от поверхности удалить эти остатки может быть невероятно сложно.

Каждый раз, когда вы чистите блестящие предметы, выбирайте специально разработанные средства вместо мыла.

Окна

Мытье окон - или чего-либо из стекла - с помощью мыла может привести к образованию своеобразной пленки. Уровень магния и кальция в воде влияет на то, насколько заметной она будет.

Единственный способ удалить ее - протереть окно с уксусом, чтобы растворить пленку. Для того чтобы избежать хлопот, выбирайте моющее средство, специально разработанное для окон.

Кожаная и замшевая обивка

Кожу и замшу может быть достаточно сложно чистить. Использование мыла для этих материалов может высушить их, что приведет к необратимым повреждениям.

Несмотря на то, что иногда можно точечно обработать кожу и замшу, которые можно стирать, водой с мягким моющим средством, некоторые изделия из кожи и замши можно чистить только в химчистке.

К тому же никогда не трите материал, поскольку это может осложнить удаление пятен - приведя к распространению грязи и порче поверхности.

Чугунная посуда

Чугунные кастрюли и сковороды являются одними из самых крепких, но мыло может нанести им вред - оно может привести к ржавлению чугунной посуды.

Помимо этого мыло также может удалить тоненький слой масла, который помогает создать гладкую поверхность для приготовления пищи. Вместо мыла, чтобы удалить прилипшие кусочки пищи, советуют использовать смесь соли и масла.

Кофеварки

Использование мыла в кофеварке может привести не только к тому, что в напитке появятся нежелательные пузыри, но и кофе станет пенистой, с привкусом мыла.

Если вы хотите очистить кофеварку, рекомендуется сделать раствор из воды и белого уксуса. Белый уксус поможет растворить любые минеральные отложения в кофемашине, не оставляя мыльного привкуса.

Поверхности, требующие дезинфекции

Поверхности, с которыми часто контактируют, например дверные ручки, столешницы, краны и выключатели, следует регулярно дезинфицировать, чтобы предотвратить распространение бактерий.

Хотя мыло эффективно удаляет грязь и жир, большинство мыльных средств не способны дезинфицировать материал.

Поэтому для этой цели лучше выбирать отдельное дезинфекционное или санитарное средство для уничтожения микробов.