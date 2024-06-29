Проверьте эти места: причины странного запаха в доме

Каждый дом имеет свой неповторимый запах - смесь ароматов освежителя, моющих средств, блюд и т.д. Но иногда запах становится неприятным, несмотря на, казалось бы, отсутствие изменений в привычках. Однако некоторые вещи выделяют запах, который иногда может усиливаться.

О том, почему дом может иметь неприятный запах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Мусорник

Это самый явный источник запаха - ведь мелкие пятна и крошки могут накапливаться со временем и образовывать неприятные запахи в вашем мусорном ведре. Даже если вы регулярно его выбрасываете.

Чтобы очистить ведро должным образом, советуют побрызгать его разбавленным отбеливателем и оставьте на несколько часов. Затем следует промыть ведро большим количеством воды, а затем вымыть с мылом.

Домашние животные

Они - часть семьи, поэтому иногда могут пахнуть потом, и не только. Однако регулярность купания следует уточнить у ветеринара в зависимости от вида и породы домашнего питомца.

Кроме этого, иногда резкий запах может указывать на проблемы со здоровьем, поэтому ветврач поможет выяснить причину.

К тому же следует мыть места, где любимец спит и ест, с мылом и водой - без агрессивных химикатов. Также пылесосьте под кроватями и диванами во избежание накопления шерсти и запаха.

Влажная или грязная одежда

Иногда грязная одежда не стирается сразу - а собирается в специальной корзине или стиральной машинке.

Однако не советуют ставить корзину для грязной одежды в ванной. Во влажной среде размножаются бактерии, и именно они вызывают вонь. К тому же грязную одежду лучше постирать как можно скорее.

Постельное белье

Эксперты по уборке говорят, что мы не чувствуем запах собственного дома потому, что он пахнет нашим телом, запах которого привычен. Особенно этот "аромат" накапливается в простынях, которые пропитываются жиром и грязью, если их не стирают регулярно.

Именно поэтому рекомендуют стирать нижнее белье, если вы принимаете душ утром, и каждые две недели, если вы принимаете душ на ночь.

Стиральная машинка

Бытовая техника, постоянно контактирующая с водой, может накапливать плесень, что является идеальной средой для размножения бактерий, вызывающих неприятный запах.

Чтобы предотвратить это, следует всегда оставлять дверцу и отсек для моющих средств открытыми в течение нескольких часов после последней загрузки - а также регулярно чистить стиральную машину.

А если вы обнаружили плесень, советуют протереть пораженные места смесью белого уксуса и пищевой соды в соотношении друг к другу.

Посудомоечная машина

Так же, как и стиральная машина, это место для потенциальной плесени и неприятных запахов. Ее теплая влажная среда - может способствовать развитию бактерий, особенно если в приборе остались крошки пищи после последнего цикла мытья.

Для того чтобы избежать неприятных ароматов, есть простое решение - регулярно чистить посудомоечную машинку и отсеки для посуды.

Новая мебель

Нередко новая мебель имеет не слишком приятный и довольно резкий запах. Причина этого - летучие соединения в лаках, которыми покрывают древесину, клеи и красители в ткани.

Самое простое, как избавиться от запахов - тщательно и регулярно проветривать помещение, или установить воздухоочиститель. Однако во многих случаях запах исчезает с течением времени.