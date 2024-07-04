Актриса Денисенко высказалась о разлуке с мужем-военным: "Не самое плохое положение"

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала об отношениях с мужем-актером Андреем Фединчиком, ныне защищающим Украину. Артист стал военным, а потому не всегда может видеться с любимой.

По словам Денисенко, ей удается совмещать работу и материнство (звезда воспитывает сына), а еще и чувствовать вкус жизни. По мнению актрисы, она родилась с таким уровнем энергии, который позволяет ее "все выгребать".

Но Наталка отметила, что иногда ей не хватает встреч с мужем-военным. Поэтому он пытается поддерживать отношения романтическими жестами, тем самым ей отвечает Фединчик.

Наталка Денисенко с мужем (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"У него такая должность, что периодически мы видимся. Конечно, бывает такое, что несколько месяцев без встреч. Но я, как женщина, считаю своим долгом поддерживать романтические отношения, делаю для этого все. Да и муж мой молодец", - рассказала актриса.

"Он помнит, что надо говорить теплые слова, иногда присылает цветы. Понимаю, что у нас не самое плохое положение, и просто благодарна за все, что есть в моей жизни", - добавила она.

Кроме этого, Денисенко обратилась к женам военных. Она рекомендует им создавать романтику в жизни, чтобы поддерживать собственные силы.

"Сейчас действительно трудные времена, у наших мужчин другие цели, другие мысли, поэтому для своего состояния нужно самим творить романтику: пойти на массаж, сказать себе приятные слова и так далее. Делать все для того, чтобы поддерживать собственный уровень концентрации любви", - рассказала актриса .

Денисенко и ее муж-военный (фото: instagram.com/natalka_denisenko)