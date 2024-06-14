Как уничтожить надоедливый плющ: 6 простых способов

Плющ, хотя и необыкновенно красивый осенью - инвазивное и устойчивое растение, которое быстро разрастается, "захватывая" территорию сада и тем самым вытесняя цветы и овощи. Однако существуют разнообразные способы заставить плющ покинуть участок.

О методах борьбы с плющом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Используйте белый уксус

Плющ, как и многие другие растения, чувствителен к уксусной кислоте, которая заставляет его засыхать, поэтому можно попытаться облить его раствором уксуса. Для этого домашнего средства для борьбы с плющом понадобится только распылитель, вода, белый уксус - и время.

Чтобы сделать раствор, рекомендуют смешать воду с уксусом в пропорции 4:1 и перелить жидкость в пульверизатор. Тщательно опрыскайте плющ средством, стараясь не задеть другие растения.

Результаты будут заметны через несколько дней после обработки - это также самое лучшее время для того, чтобы удалить засохший плющ и при необходимости повторить процедуру.

Используйте воду и соль

Эта смесь из двух ингредиентов также может справиться с толстыми лозами плюща, зафиксированными липкой лентой.

Сначала необходимо обрезать каждую лозу садовыми ножницами и обмотать прикорневые ветки скотчем вместе так, чтобы сформировать чашевидную форму.

После этого засыпьте "чашу" на три четверти поваренной солью и залейте на одну четверть водой, чтобы высушить плющ в течение следующих месяцев.

Сделайте мульчирование

Мульчирование корней плюща - еще один простой метод, который может помочь в борьбе со стойким наземным плющом.

Создавая толстые слои мульчи из травы, старого картона, сухих листьев, газет или других биологически разлагаемых материалов можно заглушить корни.

Это подавляет рост растения, перекрывая ему доступ к свету, воде и воздуху и предотвращая дальнейший рост.

Удалите корни

Плющ, лазящий по деревьям, можно легко удалить с помощью ножниц или секатора. Прежде всего обрежьте лианы на уровне талии - примерно на метр выше основания ствола дерева садовыми ножницами по всему периметру.

Работайте с осторожностью, чтобы не повредить кору дерева. Удалите как можно больше корней плюща вокруг ствола вручную - и наблюдайте за участком в течение месяца.

Используйте средство против сорняков

Купленное в магазине средство для уничтожения сорняков прекрасно подходит для выносливых плющей - а использовать его достаточно просто. Для облегчения работы можно укоротить длинные лозы.

После этого нанесите средство от сорняков на заземленные корни плюща, чтобы предотвратить его повторное отрастание. Остатки корешков и усиков соскребите стальной щеткой.

Используйте гербицид для корней

Если плющ устойчив к предыдущим методам, можно использовать более агрессивное средство - гербицид. Отметьте примерно полметра плюща от основных корней, оставив их необработанными.

Затем разрежьте плющ и утилизируйте длинные части. Опрыскивайте лозы и торчащие из-под земли листья гербицидом на ваш выбор. Через некоторое время плющ должен засохнуть и исчезнуть.