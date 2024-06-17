Улучшат качество почвы: 7 растений, которые помогут в садоводстве
Существует много способов сделать сад красочным от цветов, но необходимым условием является хорошее качество почвы. Один из самых простых вариантов обеспечить это, особенно для начинающих садоводов - с помощью растений, которые естественным образом улучшают почву.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Подсолнечники
Подсолнечники имеют ветвящуюся корневую структуру, которая помогает им оставаться прямыми при значительной высоте.
Их глубокие и крепкие корни уходят далеко вглубь земли, эффективно создавая каналы для воды, воздуха и питательных веществ, необходимых для создания хорошего состояния почвы со временем.
Подсолнухи (фото: Freepik)
Кейлин Хьюитт, ведущий флорист компании The Bouqs, отмечает: эти растения также помогают выводить из почвы вредные металлы, которые мешают растениям цвести.
Бархатцы
Бархатцы (фото: Freepik)
Если вы любите яркие теплые цвета, то, скорее всего, вам понравятся бархатцы. Эти цветы, как и подсолнечники, также имеют развитую корневую систему, которая приносит пользу почве, а их запах может отпугнуть вредителей.
Люцерна
Люцерну добавляют в блюда (фото: Freepik)
Если вы выращиваете люцерну, салаты не только станут вкуснее и питательнее, но и улучшится качество почвы. Ведь глубокие стержневые корни люцерны помогают аэрировать почву и обеспечивают лучший дренаж, изменяя структуру земли.
По словам садоводов, люцерну можно использовать как покровную культуру, которая фиксирует азот в почве и действует как живая мульча для других растений.
Поскольку люцерна растет очень плотно, она предотвращает эрозию почвы и способствует поглощению углерода путем фотосинтеза.
Горох
Горох (фото: Wikipedia)
Горох и другие бобовые известны как растения, которые помогают сбалансировать уровень азота - они могут со временем значительно повысить содержание этого жизненно важного питательного вещества в почве.
Азот является основным компонентом аминокислот, своеобразных строительных блоков белков, без которых растения увядают и погибают.
Поэтому растение, вырабатывающее азот - например горох - в большом количестве, безусловно полезно для плодородия почвы и здоровых растений.
Клевер
Клевер (фото: Freepik)
Клевер – это не только красочная альтернатива травяному газону. Его цветы привлекают как насекомых-опылителей, так и полезных насекомых, помогающих контролировать популяцию вредителей, что также влияет на качество почвы.
Расторопша пятнистая
Расторопша пятнистая (фото: Wikipedia)
По словам экспертов в садоводстве, расторопша обладает почвообразующими свойствами, которые могут помочь саду расти и оставаться здоровым.
Кроме этого, растение богато калием, а его прочные и длинные корни помогают разрыхлять почву и выносить железо ближе к поверхности, что улучшает структуру почвы.
Люпин
Люпин (фото: Freepik)
Хьюитт ценит люпин в садоводстве по многим причинам, и не только потому, что он улучшает почву - прежде всего из-за того, что эти нежные цветки легко выращивать.
Но главное, люпин имеет корневую систему, которая приносит пользу почвы и растениям рядом, помогая сбалансировать уровень азота в почве.
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