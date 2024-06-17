Улучшат качество почвы: 7 растений, которые помогут в садоводстве

Существует много способов сделать сад красочным от цветов, но необходимым условием является хорошее качество почвы. Один из самых простых вариантов обеспечить это, особенно для начинающих садоводов - с помощью растений, которые естественным образом улучшают почву.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Подсолнечники

Подсолнечники имеют ветвящуюся корневую структуру, которая помогает им оставаться прямыми при значительной высоте.

Их глубокие и крепкие корни уходят далеко вглубь земли, эффективно создавая каналы для воды, воздуха и питательных веществ, необходимых для создания хорошего состояния почвы со временем.

Подсолнухи (фото: Freepik)

Кейлин Хьюитт, ведущий флорист компании The Bouqs, отмечает: эти растения также помогают выводить из почвы вредные металлы, которые мешают растениям цвести.

Бархатцы

Бархатцы (фото: Freepik)

Если вы любите яркие теплые цвета, то, скорее всего, вам понравятся бархатцы. Эти цветы, как и подсолнечники, также имеют развитую корневую систему, которая приносит пользу почве, а их запах может отпугнуть вредителей.

Люцерна

Люцерну добавляют в блюда (фото: Freepik)

Если вы выращиваете люцерну, салаты не только станут вкуснее и питательнее, но и улучшится качество почвы. Ведь глубокие стержневые корни люцерны помогают аэрировать почву и обеспечивают лучший дренаж, изменяя структуру земли.

По словам садоводов, люцерну можно использовать как покровную культуру, которая фиксирует азот в почве и действует как живая мульча для других растений.

Поскольку люцерна растет очень плотно, она предотвращает эрозию почвы и способствует поглощению углерода путем фотосинтеза.

Горох

Горох (фото: Wikipedia)

Горох и другие бобовые известны как растения, которые помогают сбалансировать уровень азота - они могут со временем значительно повысить содержание этого жизненно важного питательного вещества в почве.

Азот является основным компонентом аминокислот, своеобразных строительных блоков белков, без которых растения увядают и погибают.

Поэтому растение, вырабатывающее азот - например горох - в большом количестве, безусловно полезно для плодородия почвы и здоровых растений.

Клевер

Клевер (фото: Freepik)

Клевер – это не только красочная альтернатива травяному газону. Его цветы привлекают как насекомых-опылителей, так и полезных насекомых, помогающих контролировать популяцию вредителей, что также влияет на качество почвы.

Расторопша пятнистая

Расторопша пятнистая (фото: Wikipedia)

По словам экспертов в садоводстве, расторопша обладает почвообразующими свойствами, которые могут помочь саду расти и оставаться здоровым.

Кроме этого, растение богато калием, а его прочные и длинные корни помогают разрыхлять почву и выносить железо ближе к поверхности, что улучшает структуру почвы.

Люпин

Люпин (фото: Freepik)

Хьюитт ценит люпин в садоводстве по многим причинам, и не только потому, что он улучшает почву - прежде всего из-за того, что эти нежные цветки легко выращивать.

Но главное, люпин имеет корневую систему, которая приносит пользу почвы и растениям рядом, помогая сбалансировать уровень азота в почве.