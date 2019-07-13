Заллє пів-України: синоптики попередили про нестійку погоду

Фото: колаж РБК-Україна

Погода 14 липня буде "примхлива"

Погода в Україні 14 липня принесе опади у вигляді дощів та грози у більшу частину областей. Зокрема, заллє західні, північні та центральні регіони. На решті території країни буде сухо. Такий прогноз дали синоптики на неділю, йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру на сторінці в Facebook.

Дощі, а іноді і зливи, на Заході, Півночі та у Центрі очікуються в денний час доби. Місцями пройдуть грози.

У південних та східних областях - без опадів, буде хмарно з проясненням.

Вітер нестійкий, при грозах - поривчастий. Сила вітру становитиме від 3 до 8 метрів на секунду.

Весь день Україна перебуватиме в області зниженого атмосферного тиску, сформованої у нестійкій повітряній масі, передає Gismeteo.

Ілюстративне фото: Дощ (РБК-Україна)

Температура повітря в нічний час по країні в середньому очікується від +9 до +14 градусів. Тепліше буде на Півдні - від +12 до +17 градусів.

Вдень стовпчики термометрів варіюватимуться в межах від +20 до +25 градусів, у південних областях трохи вище - там прогнозується від +23 до +28 градусів.

Відпочиваючим в Карпатських горах варто утеплюватися: вночі очікується від +6 до +11 градусів, а вдень - від +10 до +15 градусів.

У Києві в неділю пройде дощ. Температура повітря вдень прогнозується близько +22... +24 градусів, вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько +11...+13 градусів.

Карта погоди на 14 липня (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами Вищої технічної школи Цюріха, в українській столиці в найближче десятиліття погода істотно зміниться - киян чекає 40-градусна спека.

Також ми писали про те, що відомий синоптик Наталка Діденко нещодавно розповіла, коли в Україну знову повернеться літня спека.

Нагадаємо, днями по пляжу Лузанівка в Одесі пройшов величезний смерч, який сильно налякав людей. У мережі показали відео несподіваної стихії.