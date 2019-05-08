У дитячому садку Запоріжжя вихователь жбурляла дітей (відео)

Вихователька застосовувала жорстокі методи до маленьких дітей
Вихователька дитячого садка №164 в місті Запоріжжя хапала, тягала і жбурляла дітей під час прогулянки на території саду. Відповідний відеодоказ опублікували на Instagram-сторінці zptoday.
На відео, знятому з вікна багатоповерхівки, можна помітити, як вихователька і її помічниця намагаються вибудувати групу дітей "по парам" для прогулянки (або повернення з неї).
Двоє дітей вередують, тоді неадекватний педагог хапає одного з них за комір і починає трясти, потім тягне двох дітей в бік. Далі жінка одного з них кидає на землю, хапає за руку і тягне до "строю".
Інцидент стався в дитячому садку "Золотий ключик" (Олександрівський район, вулиця Гоголя 175).
"Діти неодноразово скаржилися, але ця тварюга робила вигляд, що вона не розуміє, в чому справа! І ось попала нарешті!" - пише автор публікації.
Вихователька знущалася над дітьми в дитячому саду Запоріжжя (відео: instagram.com/zptoday/)
Користувачі мережі гнівно відреагували на подібні страхіття, що кояться з малюками. Вони залишили багато коментарів.
Нагадаємо, в приватному дитячому садку "Казкова країна" вихователька била дітей перед прогулянками. Жорстоке поводження з дітьми вдалося зняти на відео.
Раніше в дитячому садку Києва вихователька тягала дітей за вуха і всіляко знущалася над ними, чинячи психологічний тиск.
До речі, у дитячому садку Тернопільської області маленька дівчинка розсікла голову об умивальник, але вихователі просто заклеїли рану пластиром.