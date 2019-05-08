У дитячому садку Запоріжжя вихователь жбурляла дітей (відео)

Вихователька знущалася над дітьми в дитячому саду Запоріжжя (колаж: РБК-Україна)

Вихователька застосовувала жорстокі методи до маленьких дітей

Вихователька дитячого садка №164 в місті Запоріжжя хапала, тягала і жбурляла дітей під час прогулянки на території саду. Відповідний відеодоказ опублікували на Instagram-сторінці zptoday.

На відео, знятому з вікна багатоповерхівки, можна помітити, як вихователька і її помічниця намагаються вибудувати групу дітей "по парам" для прогулянки (або повернення з неї).

Двоє дітей вередують, тоді неадекватний педагог хапає одного з них за комір і починає трясти, потім тягне двох дітей в бік. Далі жінка одного з них кидає на землю, хапає за руку і тягне до "строю".

Інцидент стався в дитячому садку "Золотий ключик" (Олександрівський район, вулиця Гоголя 175).

"Діти неодноразово скаржилися, але ця тварюга робила вигляд, що вона не розуміє, в чому справа! І ось попала нарешті!" - пише автор публікації.

Вихователька знущалася над дітьми в дитячому саду Запоріжжя (відео: instagram.com/zptoday/)

Користувачі мережі гнівно відреагували на подібні страхіття, що кояться з малюками. Вони залишили багато коментарів.

Я б її с*ку власними руками задушила! Тварюка така!

Як взагалі психічно неврівноважених людей допускають до роботи з дітьми? Вона ж хвора! Їй лікуватися треба, а не виховувати дітей...

Сподіваюся, це відео побачать батьки хлопчика, і отпи*дять!

Сади - це зло, завжди це знала. І моя дитина не хоче туди ходити! І не ходить...

Батькам треба зустріти її після роботи поговорити, так би мовити, і змусити звільнитися;

Я б цю тварюку на місці батьків розірвала б на частини! Як вона може дозволити таку поведінку! За машину її прив'язати і тягнути по місту!

А всьому виною той, хто наймає на роботу таких неадекватних людей.

Нагадаємо, в приватному дитячому садку "Казкова країна" вихователька била дітей перед прогулянками. Жорстоке поводження з дітьми вдалося зняти на відео.

Раніше в дитячому садку Києва вихователька тягала дітей за вуха і всіляко знущалася над ними, чинячи психологічний тиск.

До речі, у дитячому садку Тернопільської області маленька дівчинка розсікла голову об умивальник, але вихователі просто заклеїли рану пластиром.