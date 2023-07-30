Будут стоять до весны и не размякнут. Рецепт очень вкусных квашеных помидоров

Частой проблемой при квашении помидоров есть то, что со временем они становятся мягкими и теряют вид. Чтобы этого не произошло, нужно правильно выбрать плоды.
О том, как заквасить помидоры, чтобы они были вкусными и не размякли, рассказали на канале "Сільська господиня".
"Для квашения нужно выбирать помидоры твердых сортов. Если плоды будут мягкими, то консервация из них долго стоять не будет. По моему рецепту помидоры получатся вкусными и будут хорошо храниться до весны", - говорит хозяйка.
Ингредиенты:
1 ст. л. с горкой горчичного порошка выложите в тарелку и добавьте 1 ст. л. теплой воды. Размешайте, должна образоваться кашка. При необходимости можно долить еще немного воды. Этого порошка должно хватить на 5 банок.
Нарежьте зелень на большие куски. Затем в чистые 1,5-литровые банки выложите укроп, листья хрена, смородины и петрушки. После этого добавьте 2-3 горошинки душистого перца и 5-6 горошин черного, 2 лавровых листа и 2-3 зубка чеснока.
Заполните 1,5-литровую банку помидорами и засыпьте 1 ст. л. соли с небольшой горкой. Для 2-литровых банок нужно давать 1,5 ст. л. соли без горки.
После этого залейте помидоры холодной водой и добавьте по одному листу винограда в каждую банку. Его можно заменить на листья хрена. Тогда смажьте капроновую крышку горчичной массой и закройте банки.
"Такие помидоры очень долго стоят, они вкусны и полезны", - добавляет хозяйка.
Металлическими крышками можно закрывать только после того, как помидоры заквасятся, но это не обязательно - их можно оставить и под капроновыми.
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