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Будут стоять до весны и не размякнут. Рецепт очень вкусных квашеных помидоров

Как заквасить помидоры (фото: Freepik)
Автор: Styler

Частой проблемой при квашении помидоров есть то, что со временем они становятся мягкими и теряют вид. Чтобы этого не произошло, нужно правильно выбрать плоды.

О том, как заквасить помидоры, чтобы они были вкусными и не размякли, рассказали на канале "Сільська господиня".

Как заквасить помидоры

"Для квашения нужно выбирать помидоры твердых сортов. Если плоды будут мягкими, то консервация из них долго стоять не будет. По моему рецепту помидоры получатся вкусными и будут хорошо храниться до весны", - говорит хозяйка.

Ингредиенты:

  • помидоры
  • укроп
  • перец черный горошком
  • перец душистый горошком
  • лавровый лист
  • листья смородины, петрушки, хрена и винограда
  • темная соль грубого помола
  • горчичный порошок
  • чеснок

Как приготовить

1 ст. л. с горкой горчичного порошка выложите в тарелку и добавьте 1 ст. л. теплой воды. Размешайте, должна образоваться кашка. При необходимости можно долить еще немного воды. Этого порошка должно хватить на 5 банок.

Нарежьте зелень на большие куски. Затем в чистые 1,5-литровые банки выложите укроп, листья хрена, смородины и петрушки. После этого добавьте 2-3 горошинки душистого перца и 5-6 горошин черного, 2 лавровых листа и 2-3 зубка чеснока.

Заполните 1,5-литровую банку помидорами и засыпьте 1 ст. л. соли с небольшой горкой. Для 2-литровых банок нужно давать 1,5 ст. л. соли без горки.

После этого залейте помидоры холодной водой и добавьте по одному листу винограда в каждую банку. Его можно заменить на листья хрена. Тогда смажьте капроновую крышку горчичной массой и закройте банки.

"Такие помидоры очень долго стоят, они вкусны и полезны", - добавляет хозяйка.

Металлическими крышками можно закрывать только после того, как помидоры заквасятся, но это не обязательно - их можно оставить и под капроновыми.

 

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Раньше мы писали о том, какие ошибки при консервировании огурцов портят закуску.

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