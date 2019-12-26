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В Україні хочуть заборонити секонд-хенд: усі подробиці

STYLERЖиття    26.12.2019 - 20:56
В Україні хочуть заборонити секонд-хенд: усі подробиці
Секонд-хенд в Україні можуть заборонити (фото: колаж РБК-Україна)

Секонд-хенд в Україну можуть перестати завозити

Міністерство соціальної політики може заборонити ввезення на територію України секонд-хенду. В даний час відомство працює над цим, тому що держава втрачає гроші на несплаті митних платежів. Про це заявив заступник міністра соцполітики Олег Коваль, повідомляє "Укрінформ".

Коваль зазначив, що Міністерство соцполітики дозволить ввозити тільки обладнання для водолазів, спеціальну форму високої якості, яка захищає пожежників і т. д.

Він підкреслив, що таке рішення міністерства пов'язано з тим, що в Україні дуже часто під виглядом гуманітарної допомоги без митного оформлення завозять речі, які потім продають в відповідних магазинах.

Коваль зазначив, що по його підрахунках, щотижня через несплату митних платежів держава втрачає близько 2 мільйонів доларів. При цьому в рік ця сума становить від 2 до 3 мільярдів гривень.

"Ми вимагаємо від державних установ листи-звернення на Міністерство соціальної політики, що вони чекають гуманітарну допомогу в певній кількості з установкою на баланс", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, що в Рівному натовп ледь не розніс секонд-хенд. Люди хотіли першими потрапити в секонд-хенд і купити собі річ дешевше. Деякі купують брендові речі в секонд-хенд, щоб потім продати їх дорожче.

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