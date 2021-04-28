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Реєстрацію ФОПів переведуть в онлайн: уряд затвердив експериментальний проект

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 14:44
Реєстрацію ФОПів переведуть в онлайн: уряд затвердив експериментальний проект Фото: ФОПи будуть реєструватися онлайн без державного реєстратора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем у автоматичному режимі". ФОПи зможуть зареєструватися онлайн на постійній основі.

Рішення прийнято на засіданні уряду 28 квітня, яке транслювалося на Youtube.

У рамках запропонованого експериментального проекту надається можливість фізичній особі самостійно в автоматичному режимі без участі державного реєстратора зареєструватися підприємцем, пройшовши автентифікацію та подавши заяву на державну реєстрацію програмними засобами.

Після цього заява буде передана до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для державної реєстрації.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту з квітня 2020 року послуги у сфері державної реєстрації фізичної особи - підприємця за заявами, поданими в електронній формі, надаються через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Порталі Дія". За цей період (з квітня 2020 року по лютий 2021 року) такими послугами скористалися більше 300 тис. осіб, з яких близько 275 тис. - успішно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня прийняв постанову про порядок виплат фізичним особам - підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам за 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки в "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов у список.

Станом на 28 квітня заявки вже подали понад 300 тисяч осіб. Пенсійний фонд виділив на виплату компенсацій 200 млн гривень.

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