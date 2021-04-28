Реєстрацію ФОПів переведуть в онлайн: уряд затвердив експериментальний проект

У рамках запропонованого експериментального проекту надається можливість фізичній особі самостійно в автоматичному режимі без участі державного реєстратора зареєструватися підприємцем, пройшовши автентифікацію та подавши заяву на державну реєстрацію програмними засобами.

Після цього заява буде передана до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для державної реєстрації.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту з квітня 2020 року послуги у сфері державної реєстрації фізичної особи - підприємця за заявами, поданими в електронній формі, надаються через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Порталі Дія". За цей період (з квітня 2020 року по лютий 2021 року) такими послугами скористалися більше 300 тис. осіб, з яких близько 275 тис. - успішно.