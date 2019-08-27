ДТП з тещею Притули: у справі помітили нові дивацтва

Теща Притули збила жінку і дитину в Києві (колаж: РБК-України)

Сторона захисту потерпілих в ДТП з Лілією Сопельник готує апеляцію

Адвокат постраждалих в ДТП, яку влаштувала Лілія Сопельник, теща шоумена Сергія Притули та народного депутата IV - VIII скликань, мільйонера Віталія Хомутинніка, вказав на деякі дивацтва в розслідуванні події.

Нагадаємо, 22 серпня в Києві сталася страшна ДТП - позашляховик Mazda збив і переїхав жінку і дев'ятирічного хлопчика у дворі будинку на Дніпровській Набережній, 19-А. Пізніше виявилося, що за кермом автівки знаходилась 59-річна Лілія Сопельник.

Правозахисник Юрій Сухов розповів, що суд відбувся без відома потерпілої сторони. Слідчий не повідомив стороні захисту, яка підозра буде вручатися винуватиці аварії, а також коли їй буде обрано запобіжний захід. Про це пишуть "Вести".

Лілія Сопельник (фото: facebook.com)

Так, Лілії Сопельник було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Адвокат не згоден з цим рішенням і розповів, що захист готує апеляцію, щоб вимагати цілодобовий домашній арешт з носінням браслета.

"Суд пройшов без нашого відома. Нам не дали можливість викласти свою позицію", - розповів Юрій Сухов.

ДТП з тещею Сергія Притули (фото: facebook.com)

Обидва постраждалих - і мама і дитина зараз знаходяться у важкому стані. У жінки роздроблені ключиця і таз, черепно-мозкова травма, а також сильно постраждали внутрішні органи. У дитини зламані кілька ребер і струс мозку.

Після ДТП жінку і дитину довелося буквально діставати з-під автомобіля.

До речі, шоумен Сергій Притула на своїй сторінці в соцмережах прокоментував ситуацію з ДТП, винуватицею якої виявилася мама його дружини. Телеведучий розповів, що його сім'я максимально щиро співчуває постраждалим і готова надавати їм будь-яку матеріальну допомогу.