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Закопали в поле: под Запорожьем учинили жестокую расправу над таксистом (фото)

STYLERПроисшествия    02.09.2019 - 10:41
Закопали в поле: под Запорожьем учинили жестокую расправу над таксистом (фото)
Убийство таксиста под Запорожьем (коллаж: РБК-Украина)

Пассажиры забрали авто и избавились от тела водителя

В Запорожской области произошло жуткое преступление. Пассажиры ограбили и убили таксиста, после чего закопали его тело посреди поля. О произошедшем рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителя, мужчина на собственном авто марки Geely выехал в ночь с 30 на 31 августа, чтобы подзаработать на частных перевозках. В это же время он исчез вместе с автомобилем.

Закопали в поле: под Запорожьем учинили жестокую расправу над таксистом (фото)

Убийство таксиста под Запорожьем (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Правоохранителям быстро удалось выяснить, что произошло с таксистом. Двое мужчин, возрастом 35 лет и 21 год, сели в авто, чтобы совершить поездку "по области". Они же и расправились с мужчиной, закопав его тело в поле.

Полиция задержала подозреваемых. В данный момент следствие занимается выяснением всех подробностей преступления.

Закопали в поле: под Запорожьем учинили жестокую расправу над таксистом (фото)

Убийство таксиста под Запорожьем (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

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