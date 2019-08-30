Моторошне вбивство 22-річного таксиста в Києві розкрито: несподівані подробиці (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Злочинці перерізали своїй жертві горло і виштовхали з автівки

Жорстоке вбивство 22-річного таксиста в Києві на Кільцевій дорозі, яке сталося 28 серпня, вже розкрито, і зловмисники затримані. Про це розповів 30 серпня глава поліції столиці Андрій Крищенко на спеціальному брифінгу щодо резонанскного злочину. Відео опубліковане на Facebook-сторінці ресурсу "Інформатор".

Злочин вдалося розкрити за півтори доби.

Загиблий хлопець був жителем Вінницької області. У Києві він працював таксистом, і ввечері 28-го до нього в авто Toyota Corolla (зазначимо, що спочатку в пресі говорилося, що марка авто - Daewoo Lanos) сіли вбивці, які заздалегідь спланували злочин.

Зловмисниками виявилися 35-річний чоловік зі своєю 25-річною співмешканкою. Вони громадяни Молдови, а в Україні перебувають нелегально (термін перебування в нашій країні закінчився кілька років тому). На злочин пара пішла разом із чотиримісячним немовлям, яке було на руках у жінки в момент нападу на таксиста.

У Києві молодому таксисту перерізали горло - поліція розкрила злочин (Фото: kiev.informator.ua)

У поліції кажуть, що вбивці і розраховували на те, що разом з дитиною їх швидше підберуть попутки і така "сім'я" не викличе підозр.

Хлопцеві завдали удару кухонним ножем у горло, який чоловік захопив із собою з дому - вони проживали недалеко від місця злочину. Після цього зловмисники просто виштовхали свою жертву з машини і поїхали, прихопивши з собою 70 гривень та два мобільних телефони таксиста, а також його банківську картку.

Хлопець помер від втрати крові до приїзду "швидкої" - він кликав на допомогу і йшов уздовж дороги, намагаючись зупинити авто. Останніми його словами стало "таксі".

За допомогою трекера викрадену машину вдалося виявити (за кілька км від місця події) - в салоні були сліди крові, які злочинці замазали. У поліції розповіли, що зловмисники намагалися зняти гроші з картки своєї жертви.

В даний час затримані іноземці. Немовля перебуває в лікарні.

Вбивці за скоєне"світить" довічне ув'язнення.

Також у поліції додали, що зараз правоохоронці перевіряють можливу причастя затриманих до інших злочинів - так як у них вдома були виявлені речі, які в поліції викликали підозри.

22-річного таксиста у Києві вбили громадяни Молдови, які пішли на злочин зі своєю маленькою дитиною (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, 13 серпня у Києві 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста і завдав йому кілька поранень в обличчя і грудну клітку. Зловмисника вдалося оперативно розшукати і затримати вже на наступний ранок.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Києвом у Білій Церкві двоє чоловіків викрали 51-річну жінку прямо з зупинки транспорту. Вони завезли її в знімну квартиру, де побили, пограбували і зґвалтували.