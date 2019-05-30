ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОН розповіли, коли запрацюють нові правила Українського правопису

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 15:47
У МОН розповіли, коли запрацюють нові правила Українського правопису
Ілюстративне фото (Pіxabay)

Український правопис у новій редакції почне діяти з 3 червня

Міністерство освіти і науки України опублікує фінальний текст нової редакції Українського правопису 3 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Повідомляється, що 3 червня фінальний текст нової редакції Українського правопису буде опубліковано на офіційних сайтах МОН і Національної академії наук.

"З цього моменту рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві відзначили, що на сьогодні триває розробка плану імплементації нової редакції. Цим документом, зокрема, будуть передбачені строки та етапи впровадження змін в освітній процес.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін схвалив Український правопис у новій редакції. Зазначимо, у цій редакції налічується 282 сторінки, на яких докладно пояснюються головні зміни написання тих чи інших слів. Зокрема, новий правопис уточнює правила злитого написання слів, а також слів іноземного походження.

 

Стало відомо, коли "мовний закон" набере чинності
Новини України МОНукраинский язык
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся