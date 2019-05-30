У МОН розповіли, коли запрацюють нові правила Українського правопису

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Український правопис у новій редакції почне діяти з 3 червня

Міністерство освіти і науки України опублікує фінальний текст нової редакції Українського правопису 3 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Повідомляється, що 3 червня фінальний текст нової редакції Українського правопису буде опубліковано на офіційних сайтах МОН і Національної академії наук.

"З цього моменту рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві відзначили, що на сьогодні триває розробка плану імплементації нової редакції. Цим документом, зокрема, будуть передбачені строки та етапи впровадження змін в освітній процес.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін схвалив Український правопис у новій редакції. Зазначимо, у цій редакції налічується 282 сторінки, на яких докладно пояснюються головні зміни написання тих чи інших слів. Зокрема, новий правопис уточнює правила злитого написання слів, а також слів іноземного походження.