ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибори 2019: екстрасенс попередив українців про лихо

STYLERЖиття    12.04.2019 - 13:44
Вибори 2019: екстрасенс попередив українців про лихо
Екстрасенс висловився про вибори 2019 (ілюстративне фото)

Екстрасенс зробив важливу заяву для українців перед виборами 2019

Вибори президента України, другий тур яких відбудеться 21 квітня, можуть стати відправною точкою для всіх наступних невдач жителів нашої країни. Про це попередив мольфар і екстрасенс Михайло Тодорів.

За словами ясновидця, зараз країна стоїть на порозі великих змін. При чому, ці зміни, каже він, можуть бути не дуже приємними як для держави в цілому, так і для кожного з нас.

"Зараз дуже важливо не піддаватися емоціям, адже вони іноді бувають дуже згубними. Потрібно кожному українцю навчитися бути відповідальним за своє життя. Ніхто за вас цього робити не стане. Якщо пускати все на самоплив - то бути біді", - говорить Тодорів.

Вибори 2019: екстрасенс попередив українців про лихо

Екстрасенс висловився про вибори 2019 (ілюстративне фото)

При цьому мольфар все ж впевнений, що життя українців вже незабаром стане кращим і зростання добробуту народу не має ніякого відношення безпосередньо до виборів глави держави. Але потрібно слідувати декільком правилам, щоб досягти процвітання.

"Будь-яке зло можна перемогти лише завдяки розуму, вірі і любові, яка повинна завжди бути в серці. Завжди потрібно діяти так, як підказує серце, а не хтось з телевізора. Боріться зі злом, не опускайте руки навіть в самих складних ситуаціях! І тоді Україна обов'язково стане великою. А разом з нею - всі ми", - зазначив Михайло.

Астрологи про вибори президента 21 квітня

Цікаво, що слова мольфара про вибори підтверджують астрологи. За твердженнями фахівців, 21 квітня - це час для прийняття відповідальних рішень.

"Покращена розумова діяльність, висока здатність до концентрації на суті проблеми і високий рівень самокритичності як не можна краще дозволяють відокремити істинно важливе від наносного і малозначимого", - кажуть астрологи.

Вибори 2019: екстрасенс попередив українців про лихо

Астрологи висловилися про вибори 2019 (ілюстративне фото)

Мольфарка Олена Стеценко про вибори 2019

Нагадаємо, раніше відома карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко сказала, що на виборах 2019 переможе гідний кандидат, який не дасть приводів громадянам для занепокоєння і продовжить вести Україну в напрямку Європи.

"Україну сприйматимуть у світі здоровою, якісною, цікавою державою, яка несе щастя і мир на всій землі. А президентом стане дійсно гідна людина", - зазначила мольфарка.

Зазначимо, що нещодавно відомий астролог дав несподіваний прогноз по дебатам Зеленського і Порошенка.

Зеленський 11 разів за два роки літав до Женеви, коли там жив Коломойський, - розслідування Репутація країни тріщить: Забужко висловилася про вибори президента
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України выборы 2019экстрасенс
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся