"Летят ракеты с Америки": в Одессе очередной скандал из-за российской музыки

Одесская предпринимательница из Одессы Юлия Котюк показала свое общение с водителем такси, который по ее просьбе отказался выключить российскую музыку и заявил, что по Украине бьют американскими ракетами.

Видео своего диалога с любителем России девушка опубликовала на своей странице в TikTok.

Как объясняет Юлия, она очень корректно попросила водителя такси переключить российские песни на любую другую музыку. В ответ мужчина разразился тирадой, что это ущемляет его права, он украинец, вырос в Одессе и всю жизнь говорит на русском языке. И что он бы отказался от заказа, если бы знал, что его музыка не понравилась.

Юлия возмутилась и ответила, что она не обязана слушать музыку той страны, которая стреляет ракетами по ее дому. На что водитель ответил, что "та не от них летят, они с Америки летят".

Девушка саркастически переспросила, летели ли ракеты из Америки в Мариуполь, участвовала ли эта страна в насилии в Буче.

"Америка эта, она всю жизнь войны везде начинает", - заявил украинке таксист.

А потом он сообщил, что "Россия освободила Сирию" и продолжает "освобождать Украину".

Когда Юлия поинтересовалась, почему же мужчина с такими взглядами не выехал жить в Россию. А он ответил, что его не выпускают через границу. А после 2014 года он не хотел выезжать, так как не было "такого нацизма и фашизма".