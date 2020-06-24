Курорт Буковель затопило: замість доріг течуть річки (відео)

Івано-Франківську область затопило (фото: facebook.com/MNSIFR)

Річки з берегів вийшли і затопили Буковель

На Прикарпатті в двох місцях зруйнована дорога на Буковель. Річка вийшла з берегів, і автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин в межах сіл Татарів і Микуличин стала не проїзною. Крім того, у воді знаходиться і сам курорт. Туристи знімали негоду на відео.

Біля Микуличина змило міст, через це немає сполучення по дорозі Яремче-Буковель. Про це повідомляє "24 канал".

Буковель пішов під воду (відео: YouTube)

На відео видно, як курортні будиночки стоять у воді, а біля них дуже швидко тече річка, яка збігає по центральних алеях Буковеля.

Буковель пішов під воду (відео: YouTube)

Варто зазначити, що у Львівській області річка теж вийшла з берегів через що в селі Зарічне Стрийського району були затоплені коло 100 будинків і 105 нежитлових споруд.

Також затопило 2 продуктових магазини, недіючу школу, ветеринарний пункт, клуб-бібліотеку. Рятувальникам вдалося врятувати трьох осіб. Один з них звернувся за допомогою до медиків, у нього був стан шоку.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті через негоду підтоплено 50 населених пунктів. Щоб евакуювати людей було залучено більше сотні співробітників поліції і рятувальних служб, а також залучені вертольоти ДСНС.

За словами радника глави МВС Арсена Авакова Івана Варченка, негода триватиме ще кілька днів. При цьому додаткові ускладнення можуть виникнути через опади.

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Автор: Роман Мирончук