Зсуви, підтоплені будинки та дороги: дощі спричинили повені на Закарпатті
Фото: Закарпаття бореться з повенями (dsns.gov.ua)
У Закарпатській області через сильні дощі почалися повені. У воді опинилися домогосподарства, житлові будинки, а також дороги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Станом на 17:00 на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів було підтоплено:
- 160 дворогосподарств;
- 34 житлові будинки;
- 3 приміщення трансформаторних підстанцій.
Грунтові води також підтопили дорогу В. Комяти-Шаланки в Берегівському районі, а також дорогу місцевого значення в с. Тячівські лази.
У селі Німецька Мокра та селі Тарасівка сталися зсуви грунту. Один з них ліквідували, роботи з ліквідації другого ще тривають.
Крім того, з берегів вийшла річка Боржава та підтопила 55 гектарів сільськогосподарських угідь в селі Вільхівка.