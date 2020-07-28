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Закарпаття затопило потужною зливою: повалені дерева, пошкоджені мости

Закарпаття, Вівторок 28 липня 2020 09:17
Закарпаття затопило потужною зливою: повалені дерева, пошкоджені мости
Закарпаття затопило дощем (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

За кілька хвилин Ужгород опинився у воді

На Закарпатті сильна злива затопила регіон. За лічені хвилини вулиці Ужгорода перетворилися на річки. В результаті сильних опадів підтоплені вулиці, двори і мости, повалені дерева та обірвано лінії електропередач.

Як повідомляє ДСНС в Закарпатської області, на Закарпатті один міст геть зруйновано, три переправи пошкоджені. Ускладнений проїзд до півсотні будинків. Частково пошкоджено берегоукріплення та ґрунтові дороги.

Повідомляється, що на одному з перехресть Ужгорода потонув автомобіль.

У селі Верхній Студений Міжгірського району місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу. В результаті підтоплені три домогосподарства. В селі Розтока спостерігається розлив місцевого струмка на центральній вулиці довжиною близько одного кілометра ускладнений під'їзд автомобілів до 10 домогосподарствам.

У зв'язку з виливом води ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення і близько 20 м грунтової дороги.

Закарпаття затопило потужною зливою: повалені дерева, пошкоджені мостиЗакарпаття затопило потужною зливою: повалені дерева, пошкоджені мостиЗакарпаття знову затопило (фото: zk.dsns.gov.ua)

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, 26 липня пройшла потужна злива.

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