ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Філатов: захистити права місцевого самоврядування можна тільки шляхом об'єднання

Дніпро, Понеділок 27 липня 2020 11:42
Філатов: захистити права місцевого самоврядування можна тільки шляхом об'єднання
Фото: Борис Філатов (112 канал)
Автор: РБК-Україна

За його словами, зараз немає жодної мерії, де б не були порушені кримінальні справи

Серед лідерів місцевого самоврядування по всій країні наростає обурення діями центральної влади. Захистити права в регіонах можна тільки шляхом політичного об'єднання.

Про це заявив один з лідерів партії "Пропозиція", мер Дніпра Борис Філатов в ефірі на каналі 112.

"Ми спілкуємося в рамках Асоціації міст України з усіма. Немає жодної мерії, де б не були порушені кримінальні справи - навіть не десятками, а сотнями. Саме в цій ситуації огидне, що в першу чергу цим займається Служба безпеки України", - заявив Філатов.

Він також навів приклади інших міст, де в меріях представники СБУ займаються пошуком" солі, нібито вкрадену при посипання доріг взимку, розслідуванням цін закупівлі картоплі для дитячих садів або вуличного освітлення:

"Пан Баканов (глава СБУ Іван Баканов, - ред.) не рахував, скільки його підлеглі порушили кримінальних справ проти мерів і муніципалітетів, а скільки кримінальних справ по захисту державної безпеки? Думаю, цифри будуть не в рази, в порядки відрізнятися. Там їх тисячі, а тут, в кращому разі десять", - додає Філатов.

За його словами, якби ДБР працювало нормально, вони б одразу порушили кримінальну справу проти співробітників СБУ, які зловживають своїми повноваженнями.

"Ми чудово розуміємо, що захистити права місцевого самоврядування можна тільки шляхом політичного об'єднання. У тому числі тому, ми створили нашу партію "Пропозиція", - підсумував Філатов.

Нагадаємо, раніше Філатов заявив, що влада використовує правоохоронні органи для системного тиску на місцеве самоврядування по всій Україні.

Нагадаємо, 19 червня у Києві презентували нову партію мерів "Пропозиція". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

Раніше презентація нової партії пройшла за участю мера Дніпра Бориса Філатова, мера Миколаєва Олександра Сенкевича, мера Чернівців Олексія Каспрука, мера Житомира Сергія Сухомлина, мера Кропивницького Андрія Райковича і мера Каховки Андрія Дяченка.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ФК ДніпроСлужба безпеки Україниместное самоуправлениеБорис Філатов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся