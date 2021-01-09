У Карпатах - серйозна загроза сходження лавин: де найнебезпечніше (карта)

У Карпатах попередили про значну лавинну небезпеку, якій присвоїли 3 рівень. Також було оголошено штормове попередження.
Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".
Зазначається, що є загроза сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин.
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується в суботу, 9 січня, у високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської області та на високогір'ї західної та центральної частин Закарпатської області.
"Радимо в ці дні утриматися від походів на високогір'я та у гори!" - закликали туристів, які часто вибирають Карпати для відпочинку у період різдвяних свят.
В Карпатах оголосили значну небезпеку сходження лавин (фото: facebook.com/lavyny.official)
Раніше повідомлялося, що в Україні у перший день локдауну в Карпатах на дорозі до курорту Буковель утворилися кілометрові черги з авто.
Нагадаємо, що в Росії лавина зійшла на гірськолижний курорт, і кількість жертв зросла до 3, пошуки завершилися.
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