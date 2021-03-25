На Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фото

Минулого тижня, 19 березня, в резиденції глави ОПЗЖ Віктора Медведчука "Ведмежа діброва", яка знаходиться біля Жденієво в Закарпатській області, силовики провели обшук.

Про це повідомляють "Схеми: корупція в деталях" на своїй сторінці в Facebook .

При цьому зараз опубліковані фотографії з обшуку, на яких можна побачити будинок кума Путіна зсередини.

Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)

За даними "Схем", слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження, яке розслідує Національна поліція, а саме - її обласне управління на Закарпатті.

Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)

На фото можна побачити працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які здійснювали оперативний супровід під час обшуків за участю спецпідрозділу "Корд".

Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)

Прес-секретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла, що розслідування ведеться за статтею 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем посадових осіб при виділенні і користування земельними ділянками.

Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)

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