ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фото

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 22:00
На Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фото Колаж РБК-Україна: у резиденції Віктора Медведчука на Закарпатті провели обшук
Автор: Styler

Минулого тижня, 19 березня, в резиденції глави ОПЗЖ Віктора Медведчука "Ведмежа діброва", яка знаходиться біля Жденієво в Закарпатській області, силовики провели обшук.

Про це повідомляють "Схеми: корупція в деталях" на своїй сторінці в Facebook.

При цьому зараз опубліковані фотографії з обшуку, на яких можна побачити будинок кума Путіна зсередини.

На Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фотоНа Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фото

Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)

За даними "Схем", слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження, яке розслідує Національна поліція, а саме - її обласне управління на Закарпатті.

На Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фотоНа Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фото

Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)

На фото можна побачити працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які здійснювали оперативний супровід під час обшуків за участю спецпідрозділу "Корд".

На Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фотоНа Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фото

Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)

Прес-секретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла, що розслідування ведеться за статтею 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем посадових осіб при виділенні і користування земельними ділянками.

На Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фотоНа Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фотоНа Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фото

Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Так не передбачувано, що навіть встигли прикрити всі ганчірочками, щоб не пошкодити;
  • "Прикрите все ганчірочками" - там не живуть постійно, тому меблі так прикриті, а аж ніяк не прикрили всі по приїзду спецназівців;
  • Ось чому ми живемо в "банановій" країні. Тут все як має бути. А де страуси? Чому немає в кадрі?
  • Обшуки потрібно робити, ще до введення санкцій. Він вже давно все прибрав за собою;
  • Як прийшло, так і повинно піти;
  • Друге Межигір'я, пограбована Україна!
  • Все було давно зачищене і законсервовано! Вангую, що нічого не знайшли;
  • Щось дуже толерантно обшук проводили! Чому така різниця!?

Нагадаємо, Медведчук програв суд і не зможе заборонити книгу про Стуса.

Раніше з'явилося відео розкішного палацу Медведчука і Марченко в окупованому Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Віктор Медведчук обшук
LITE
25 березня: яке сьогодні свято, головні прикмети, у кого іменини
25 березня: яке сьогодні свято, головні прикмети, у кого іменини