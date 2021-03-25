На Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фото
Минулого тижня, 19 березня, в резиденції глави ОПЗЖ Віктора Медведчука "Ведмежа діброва", яка знаходиться біля Жденієво в Закарпатській області, силовики провели обшук.
Про це повідомляють "Схеми: корупція в деталях" на своїй сторінці в Facebook.
При цьому зараз опубліковані фотографії з обшуку, на яких можна побачити будинок кума Путіна зсередини.
Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)
За даними "Схем", слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження, яке розслідує Національна поліція, а саме - її обласне управління на Закарпатті.
Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)
На фото можна побачити працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які здійснювали оперативний супровід під час обшуків за участю спецпідрозділу "Корд".
Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)
Прес-секретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла, що розслідування ведеться за статтею 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем посадових осіб при виділенні і користування земельними ділянками.
Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)
Користувачі мережі також прокоментували це.
- Так не передбачувано, що навіть встигли прикрити всі ганчірочками, щоб не пошкодити;
- "Прикрите все ганчірочками" - там не живуть постійно, тому меблі так прикриті, а аж ніяк не прикрили всі по приїзду спецназівців;
- Ось чому ми живемо в "банановій" країні. Тут все як має бути. А де страуси? Чому немає в кадрі?
- Обшуки потрібно робити, ще до введення санкцій. Він вже давно все прибрав за собою;
- Як прийшло, так і повинно піти;
- Друге Межигір'я, пограбована Україна!
- Все було давно зачищене і законсервовано! Вангую, що нічого не знайшли;
- Щось дуже толерантно обшук проводили! Чому така різниця!?
Нагадаємо, Медведчук програв суд і не зможе заборонити книгу про Стуса.
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