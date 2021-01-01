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У Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири

Миколаїв, П'ятниця 01 січня 2021 04:40
У Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири
Фото: пожежа в Миколаєві (nikvesti.com)
Автор: Даша Харченко

У новорічну ніч у багатоповерховому будинку в Миколаєві феєрверк потрапив у балкон на 7 поверсі. Почалась пожежа на балконі та в сусідній квартирі.

Про це пише місцевий портал НикВести.

Коли балкон загорівся, у квартирі нікого не виявилося. Зазначається, що вогонь перекинувся на сусідню квартиру поверхом нижче.

У Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири

На місці події працюють рятувальники, газова служба та карета швидкої допомоги.

У Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири

Нагадаємо, серед білого дня в четвер, 31 грудня, у Києві на Хрещатику загорівся газовий балон у мітингувальників під стінами КМДА.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі у Києві горіла багатоповерхівка, в результаті події постраждав чоловік.

Нагадаємо, що нещодавно під Полтавою загорівся вагон поїзда, який знаходився на ремонті - тоді загинули дві людини.

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