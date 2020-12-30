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У Рівному в переповненому ТРЦ спалахнула пожежа: рятувальники показали відео

Рівне, Середа 30 грудня 2020 20:20
У Рівному в переповненому ТРЦ спалахнула пожежа: рятувальники показали відео
Пожежа в ТРЦ в Рівному (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Рівному сталася пожежа в торгово-розважальному центрі, в якому було багато відвідувачів. Рятувальники евакуювали з будівлі понад півсотні людей, серед яких 30 дітей.

Інцидент стався в середу, 30 грудня, в ТРЦ "Арена" на вулиці Київській. Про це передали в прес-службі ДСНС в Рівненській області.

Повідомлення про займання надійшло на спецлінію "101" о третій дня.

На гасіння пожежі відправили чотири чергових пожежно-рятувальних відділення. Також на місці події працював оперативно-координаційний центр рятувальників.

Всього до гасіння було залучено 4 одиниці пожежної техніки та 20 чоловік особового складу рятувальників.

З палаючої будівлі вивели 53 людини. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Відео: У ТРЦ в Рівному сталася пожежа

Як було встановлено, пожежа сталася в підвальному приміщенні, де загорілися дерев'яні піддони.

У ДСНС розповіли, що пожежу вдалося повністю ліквідувати вже о 15:30.

Причина пожежі та розмір збитків наразі встановлюються.

У Рівному в переповненому ТРЦ спалахнула пожежа: рятувальники показали відеоУ Рівному в переповненому ТРЦ спалахнула пожежа: рятувальники показали відео

В Рівному сталася пожежа в ТРЦ 30 грудня (фото: rv.dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в кінці листопада велика пожежа на території ТЦ "Барабашово" у Харкові знищила частину павільйонів.

Також ми писали про те, що нещодавно в Росії солдат випадково розстріляв з гармати дитячий відділ в торговому центрі.

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