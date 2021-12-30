Ялинку біля Офісу президента прикрасили незвичним декором: що відомо
Ялинку, що відкрили 19 грудня біля Офісу президента, прикрасили новорічними іграшками від дітей з особливими потребами. Проєкт проходить уже вдруге за ініціативою першої леді України - Олени Зеленської.
Про це пише РБК-Україна.STYLER.
"Започаткувавши традицію торік, я дуже хотіла її продовжити. Ми надіслали громадським організаціям і волонтерам з усієї країни необхідні для творчості матеріали й фарби та попросили використати уяву для того, щоб разом прикрасити ялинку біля Офісу президента. Натомість отримали іграшки, які розмалювали діти", - поділилася перша леді.
Усього ялинку прикрасили 125 кульками, кожна з яких унікальна.
Нагадаємо, що це вже друга така ялинка, яку Олена Зеленська створила разом iз дiтьми до новорiчних свят. Минулого року іграшки за авторськими макетами дiтей вiддрукували за спецiальною технологією з допомогою ЗD-принтера.
Раніше ми повідомляли, що у Києві в відвідувачів святкових локацій повинні бути документи.