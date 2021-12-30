Ялинку біля Офісу президента прикрасили незвичним декором: що відомо

Ялинку, що відкрили 19 грудня біля Офісу президента, прикрасили новорічними іграшками від дітей з особливими потребами. Проєкт проходить уже вдруге за ініціативою першої леді України - Олени Зеленської.

"Започаткувавши традицію торік, я дуже хотіла її продовжити. Ми надіслали громадським організаціям і волонтерам з усієї країни необхідні для творчості матеріали й фарби та попросили використати уяву для того, щоб разом прикрасити ялинку біля Офісу президента. Натомість отримали іграшки, які розмалювали діти", - поділилася перша леді.

Усього ялинку прикрасили 125 кульками, кожна з яких унікальна.