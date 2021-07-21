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Низка поїздів затримуються через негоду: УЗ оприлюднила новий список

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Середа 21 липня 2021 15:07
Низка поїздів затримуються через негоду: УЗ оприлюднила новий список Фото: в Україні затримуються поїзди через негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" вдруге за добу оприлюднила список поїздів, які затримуються в дорозі через негоду. Станом на 14:30 затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

В дорозі затримуються рейси:

  • №282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 2 години);
  • №15 Харків - Рахів (затримується на 1 годину 30 хвилин);
  • №70 Львів - Маріуполь (затримується на 45 хвилин).

Також затримуються приміські поїзди:

  • №6331 Покровськ - Лозова (затримується на 30 хвилин);
  • №6235 Слов'янськ - Ізюм (затримується на 1 годину 25 хвилин).

Нагадаємо, зранку затримка виникла у 15 поїздів. Деякі з них провели в дорозі на дві години більше, ніж планувалося.

Як відомо, в Україні 21 липня ускладнилися погодні умови. Синоптики попереджають про значні дощі, град та грози.

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