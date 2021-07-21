Низка поїздів затримуються через негоду: УЗ оприлюднила новий список
Фото: в Україні затримуються поїзди через негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" вдруге за добу оприлюднила список поїздів, які затримуються в дорозі через негоду. Станом на 14:30 затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
В дорозі затримуються рейси:
- №282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 2 години);
- №15 Харків - Рахів (затримується на 1 годину 30 хвилин);
- №70 Львів - Маріуполь (затримується на 45 хвилин).
Також затримуються приміські поїзди:
- №6331 Покровськ - Лозова (затримується на 30 хвилин);
- №6235 Слов'янськ - Ізюм (затримується на 1 годину 25 хвилин).
Нагадаємо, зранку затримка виникла у 15 поїздів. Деякі з них провели в дорозі на дві години більше, ніж планувалося.
Як відомо, в Україні 21 липня ускладнилися погодні умови. Синоптики попереджають про значні дощі, град та грози.