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Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження

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Середа 21 липня 2021 13:59
Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження Фото: в Україні очікується ускладнення погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Очікуються зливи та гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, 22 липня очікується ускладнення погодніх умов в 13 областях.

У південних, східних та центральних регіонах прогнозують грози.

Вночі місцями очікуються значні дощі.

Там оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження

Раніше синоптики попередили про підняття рівня води в річках. Причиною тому є зливи.

Нагадаємо, станом на ранок 21 липня, унаслідок погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів.

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Погода в Україні Штормове попередження
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Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження
Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження
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