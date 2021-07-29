На Закарпатті з вантажівки на дорогу висипалися дохлі кури: фото вражають

Патрульні поліцейські у Закарпатській області зупинили вантажівку "Камаз". У автомобілі виявили повний кузов мертвих курячих тушок.
Про інцидент повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.
Зокрема автомобіль зупинили у селі Коритняни через те, що тушки почали сипатися з кузова просто на дорогу.
На фото видно, що автомобілі, які рухаються трасою, розвезли тушки по всіх трасі і в околиці села. Також під сильним спекотним сонцем туши курей почали розкладатися. Через це і почав виділяючи нестерпний сморід.
На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські мають встановити всі обставини події та дати правову оцінку діям водія.
Окрім того, невідомо звідки та куди везли понад дві тонни дохлої птиці.
Раніше ми повідомляли, що під Дніпром з вантажівки на дорогу висипалися дохлі кури.
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