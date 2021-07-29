На Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражают

В частности автомобиль остановили в селе Корытняны из-за того, что тушки начали сыпаться из кузова прямо на дорогу.

На фото видно, что автомобили, которые движутся по трассе, развезли тушки по всем трассам и в окрестности села. Также под сильным жарким солнцем туши кур начали разлагаться. Из-за этого и начал источая невыносимую вонь.

На место инцидента вызвали следственно - оперативную группу. Полицейские должны установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям водителя.

Кроме того, неизвестно откуда и куда везли более двух тонн дохлой птицы.

Фото: на Закарпатье на дорогу высыпали туши птиц (фото t.me/VGlagola)