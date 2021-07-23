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Під Дніпром з вантажівки на дорогу висипалися дохлі кури: стоїть нестерпний сморід (фото)

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Дніпропетровська область, П'ятниця 23 липня 2021 16:08
Під Дніпром з вантажівки на дорогу висипалися дохлі кури: стоїть нестерпний сморід (фото) Колаж РБК-Україна: під Дніпром на трасі загубити туши курей
Автор: Тетяна Самарук

У Підгородному Дніпропетровської області на трасі водії виявили кілька тушок мертвих курей, які розкладаються на сонці.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Ху**ий Днепр".

Так, інцидент стався, 19 липня. Тушки курей везли на утилізацію, але частина випала на дорогу.

Вже через деякий час автомобілі розтягнули туші по всій частині дороги. Також під палючим сонцем кури почали розкладатися і утворився нестерпний сморід.

Як пише ТСН, одна з мешканок розповіла, що інцидент стався, мабуть, у другій половині дня.

"Я їхала додому по тій дорозі. На ній були якісь шматки з пір'ям, стояв страшний сморід. У вівторок вже все було загорнуто і такого смороду, як в наступні дні, вже не було", — каже мешканка Марія.

Під Дніпром з вантажівки на дорогу висипалися дохлі кури: стоїть нестерпний сморід (фото)Фото: під Дніпром на дорогу висипали дохлі кури (t.me/hyevuy_dnepr)

Як пишуть користувачі птиці випали з кузова вантажівки.

  • Який жах;
  • Там дуже смердить;
  • Це ще у вівторок було, смердить там жахливо;
  • Не доїхали до ковбасного цеху;
  • Так не переший вже раз.

Раніше ми повідомляли, що виявили отруту в київських ставках, де масово загинула риба і птахи.

Також на українському курорті туристку травмував скат, якого вона врятувала від чайки.

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