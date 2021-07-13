На українському курорті туристку травмував скат, якого вона врятувала від чайки

На курорті на Кінбурнській косі відпочиваюча постраждала на пляжі від ската-хвостокола - дівчина накололася на отруйний шип цієї морської тварини, після чого її рука сильно розпухла і "перестала слухатися". Постраждалій допомогли протиалергенні таблетки, які завдяки щасливому випадку опинилися в одного з пляжників.

Вийшло так, що мешканка Херсона постраждала через своє добре серце, оскільки вирішила врятувати ската від вірної загибелі, і отримала від нього таку "подяку".

Річ у тім, що дівчина, яка приїхала на відпочинок на знамениту піщану косу в Очаківському районі, побачила на пляжі бійку чайки зі скатом, і вирішила заступитися за морського мешканця. Птах мав намір поснідати скатом, і намагався схопити свою жертву. Той чинив опір, але шанси пернатого хижака вирішити результат баталії на свою користь здавалися вищі.

Ситуацію переламала дівчина, яка відігнала чайку. Скат був врятований від птаха, але не міг самостійно дістатися води, оскільки був виснажений.

Тому відпочиваюча вирішила повернути "рибку" в море, але не врахувала, що у хвостокола є отруйний шип, на який вона і накололася.

Через алергічну реакцію на рану у дівчини почервоніла і розпухла рука, яку вона навіть не могла підняти. Пощастило, що у відпочиваючих на пляжі в той момент поруч виявилися протиалергенні таблетки. І вже через годину така реакція пройшла.

Нагадаємо, що скати-хвостоколи в Україні мешкають і в Чорному та Азовському морях. Вони люблять перебувати близько до берега.

Такі скати небезпечні, якщо їх спробувати взяти в руки або необережно наступити, коли вони відпочивають. У таких випадках риба почне захищатися від небезпеки за допомогою свого грізного шипа на хвості. Хвіст ската закінчується гострим, сплющених з боків шипом, який по краях має щербини. Крім того, шип також випускає отруту, що знаходиться в спеціальних залозах. У разі потрапляння в організм людини отрути після такого поранення, можлива поява судоми, може зупинитися дихання, потерпілий може втратити свідомість, і аж до летального результату - як це сталося зі знаменитим натуралістом і телеведучим Стівом Ірвіном.

Скат-хвостокол - Dasyatis pastinaca (Фото: wikipedia.org)