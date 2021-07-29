На Закарпатті з вантажівки на дорогу висипалися дохлі кури: фото вражають

Зокрема автомобіль зупинили у селі Коритняни через те, що тушки почали сипатися з кузова просто на дорогу.

На фото видно, що автомобілі, які рухаються трасою, розвезли тушки по всіх трасі і в околиці села. Також під сильним спекотним сонцем туши курей почали розкладатися. Через це і почав виділяючи нестерпний сморід.

На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські мають встановити всі обставини події та дати правову оцінку діям водія.

Окрім того, невідомо звідки та куди везли понад дві тонни дохлої птиці.

Фото: на Закарпатті на дорогу висипали туши птиць (t.me/VGlagola)