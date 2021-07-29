На Закарпатті з вантажівки на дорогу висипалися дохлі кури: фото вражають
Патрульні поліцейські у Закарпатській області зупинили вантажівку "Камаз". У автомобілі виявили повний кузов мертвих курячих тушок.
Про інцидент повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.
Зокрема автомобіль зупинили у селі Коритняни через те, що тушки почали сипатися з кузова просто на дорогу.
На фото видно, що автомобілі, які рухаються трасою, розвезли тушки по всіх трасі і в околиці села. Також під сильним спекотним сонцем туши курей почали розкладатися. Через це і почав виділяючи нестерпний сморід.
На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські мають встановити всі обставини події та дати правову оцінку діям водія.
Окрім того, невідомо звідки та куди везли понад дві тонни дохлої птиці.
Фото: на Закарпатті на дорогу висипали туши птиць (t.me/VGlagola)
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