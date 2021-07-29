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На Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражают

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Коритняни, Четверг 29 июля 2021 15:15
На Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражают Коллаж РБК-Украина: на Закарпатье на дорогу высыпали туши кур
Автор: Тетяна Самарук

Патрульные полицейские в Закарпатской области остановили грузовик "Камаз". В автомобиле обнаружили полный кузов мертвых куриных тушек.

Об инциденте сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

В частности автомобиль остановили в селе Корытняны из-за того, что тушки начали сыпаться из кузова прямо на дорогу.

На фото видно, что автомобили, которые движутся по трассе, развезли тушки по всем трассам и в окрестности села. Также под сильным жарким солнцем туши кур начали разлагаться. Из-за этого и начал источая невыносимую вонь.

На место инцидента вызвали следственно - оперативную группу. Полицейские должны установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям водителя.

Кроме того, неизвестно откуда и куда везли более двух тонн дохлой птицы.

На Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражаютНа Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражаютНа Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражаютНа Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражаютНа Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражаютНа Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражаютФото: на Закарпатье на дорогу высыпали туши птиц (фото t.me/VGlagola)

Ранее мы сообщали, что под Днепром с грузовика на дорогу высыпались дохлые куры.

Также на украинском курорте туристку травмировал скат, которого она спасла от чайки.

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