На Закарпатье из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: фото поражают
Патрульные полицейские в Закарпатской области остановили грузовик "Камаз". В автомобиле обнаружили полный кузов мертвых куриных тушек.
Об инциденте сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
В частности автомобиль остановили в селе Корытняны из-за того, что тушки начали сыпаться из кузова прямо на дорогу.
На фото видно, что автомобили, которые движутся по трассе, развезли тушки по всем трассам и в окрестности села. Также под сильным жарким солнцем туши кур начали разлагаться. Из-за этого и начал источая невыносимую вонь.
На место инцидента вызвали следственно - оперативную группу. Полицейские должны установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям водителя.
Кроме того, неизвестно откуда и куда везли более двух тонн дохлой птицы.
Фото: на Закарпатье на дорогу высыпали туши птиц (фото t.me/VGlagola)
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