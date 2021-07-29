У Карпатах блискавка влучила в туристів, є постраждалі
Фото: блискава влучила у трьох туристів у Карпатах, є постраждалі (pixabay)
Сьогодні, близько о першій годині дня, до ДСНС повідомили про те, що троє туристів постраждали внаслідок влучення блискавки. Інцидент трапився в районі гори Кругла Боржавського хребта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Згідно з даними служби, інцидент стався коли група з восьми осіб рухалась в районі гори Кругла. Внаслідок влучення блискавки - постраждало троє осіб.
О 16:16 фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи знайшли потерпілих, надали їм першу допомогу та доправили їх у лікарню в селищі міського типу Міжгір’я.
Наразі відомо, що рятувальні роботи продовжуються.
Фото: блискава влучила у трьох туристів у Карпатах, є постраждалі (dsns.gov.ua)