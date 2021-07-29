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У Карпатах блискавка влучила в туристів, є постраждалі

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Закарпаття, Четвер 29 липня 2021 18:31
У Карпатах блискавка влучила в туристів, є постраждалі Фото: блискава влучила у трьох туристів у Карпатах, є постраждалі (pixabay)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, близько о першій годині дня, до ДСНС повідомили про те, що троє туристів постраждали внаслідок влучення блискавки. Інцидент трапився в районі гори Кругла Боржавського хребта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Згідно з даними служби, інцидент стався коли група з восьми осіб рухалась в районі гори Кругла. Внаслідок влучення блискавки - постраждало троє осіб.

О 16:16 фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи знайшли потерпілих, надали їм першу допомогу та доправили їх у лікарню в селищі міського типу Міжгір’я.

Наразі відомо, що рятувальні роботи продовжуються.

Фото: блискава влучила у трьох туристів у Карпатах, є постраждалі (dsns.gov.ua)

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