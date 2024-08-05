Зак Эфрон, попавший в больницу в результате несчастного случая, высказался о своем самочувствии

Зак Эфрон вышел на связь после инцидента, случившегося с ним в бассейне. Накануне звезде стало плохо во время отдыха в Ибице, Испания, и его госпитализировали в больницу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает, как он прокомментировал свое самочувствие после несчастного случая.

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В соцсетях актер поделился, что чувствует себя хорошо после ночи, проведенной в больнице. Он обнародовал фото, сделанное во время тренировки, чтобы продемонстрировать подписчикам, что имеет прекрасное самочувствие и уже готов к физической активности.

В Instagram-stories Эфрон обнародовал снимок, на котором можно увидеть, как он занимается с гантелями, лежа на мяче для йоги. В подписи к кадру Зак отметил, что он "счастлив и здоров", а также поблагодарил всех поклонников за добрые слова поддержки, полученные после инцидента.

Актер показал тренировку (Фото: instagram.com/zacefron)

Что известно об инциденте в бассейне

Накануне, в пятницу, Эфрон отдыхал на приватной вилле на Ибице. Во время пребывания в бассейне ему стало плохо, и на помощь пришли сотрудники виллы.

Несмотря на то, что ситуация выглядела достаточно серьезной, представитель звезды заверил, что его привезли в медицинское учреждение "в качестве профилактики после незначительного инцидента с плаванием". Представитель актера не стал объяснять, что именно послужило причиной его внезапного плохого самочувствия.

Как известно, Зак отдыхал в Европе, перед этим побывал на Олимпийских играх в Париже и выступил с диджеем Мартином Хариксом, после чего произошел вышеупомянутый несчастный случай.

Знаменитости 36 лет (Фото: instagram.com/zacefron)

К слову, Эфрон (полное имя - Захари Давид Александр) - 36-летний американский актер и исполнитель, получивший известность после съемок в "Школьном мюзикле".

После этого, в 2007 году, с его участием вышли еще две ленты: "Лак для волос" и "Школьный мюзикл. Каникулы". Вторая часть киноработы также приобрела большую популярность, поэтому в 2008 году презентовали продолжение.

Далее в карьере актера был еще ряд лент, которые получили популярность и сделали его еще более известным.